Десять самых ярких спортивных моментов 2017 года

27 Дек. 15:30 2017-12-27T16:52:31+03:00

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Этот спортивный год хорошо бы дисквалифицировать за допинг. Закрыть календарь, и постараться забыть весь этот кошмар. Но ведь посреди оцарапанных пробирок, соли в пробах и порнорассказов Григория Родченкова были и другие драматичные, а иногда и очень светлые моменты. Зачем их хоронить в плохих воспоминаниях?

Похищение года. «Спартак» впервые за 16 лет забрал «золото» чемпионата России по футбола, а его фанаты стырили ворота с арены своего же клуба. Болельщики с размахом праздновали чемпионство: они высыпали на поле «Открытия-арены», срывали на сувениры футболки с игроков, а кроме того сломали футбольные ворота, и унесли с собой. Потом в интеренете мелькали фото: штанги ворот везли прямо в вагонах метро! Больше всех оказался разочарован голкипер «Спартака» Артем Ребров - у него есть традиция перед матчем целовать штанги, а тут их так злостно похитили!

Скандальная «Санкт-Петербург-арена» подверглась злостному нападению с воздухаФото: Александр ГЛУЗ

Бакланы года. Скандальная «Санкт-Петербург-арена» подверглась злостному нападению с воздуха. Вице-губернатор Северной столицы Виктор Албин на полном серьезе заявил, что крышу стадион своими мощными клювами повредили бакланы! Но когда страна отсмеялась, выяснилось, что арене, построенной за баснословные 46 миллиардов рублей, выделили дополнительное финансирование.

Выстрел года. Футболист Александр Кокорин обладает необычным даром вляпываться в кучу неприятных историй. Фотки из сауны, шампанское в Монте-Карло после вылета с Евро-2016. А в 2017 году бомбардир «Зенита» засветился сразу в трех скандалах: его лишили прав за езду по встречке, потом он якобы дразнил усами главного тренера сборной России Станислава Черечсова, а в конце года палили из пистолета на кавказской свадьбе... А между прочим некоторые события из жизни Кокорина так и остались тайной: ходили слухи что он успел жениться, и у него родился ребенок.

Месть года. Вы же помните, что первыми в допинговом скандале Сочи-2014 пострадали российские лыжники. Но был один, кто мстил за них на трассе. Сергей Устюгов стал настоящим монстром лыжни. «Русский медведь» сначала «порвал» всех на престижной многодневке «Тур де Ски», а потом разнес к черту весь чемпионат мира 2017 - два «золота», три «серебра». Вот бы так же на Олимпиаде!

Сергей Устюгов стал настоящим монстром лыжниФото: ТАСС

Мутко года. Когда-нибудь эта номинация станет нарицательной. А пока эту премию получает сам Виталий Мутко. За непотопляемость.

Провал года. После того как пилот «Формулы-1» Даниил Квята разбил очередной болид, боссы «Торро Россо» выгнали его из команды. Другие гонщики «Формулы-1» вздохнули спокойно - теперь их не будет сбивать на трассе «русская ракета».

Даниил КвятФото: EAST NEWS

Несправедливость года. Прыгунья в высоту Мария Лацискене в 2017 году выиграла вообще все старты, где принимала участие, и стала чемпионкой мира. Но даже после этой уникальной серии из 28-и побед (с 1 июля 2016 года) россиянку прокатили, не признав ее лучшей легкоатлеткой года. Противостояние с международной федерацией продолжается.

Иуда года. Боец смешанного стиля Александр Емельяненко, отсидев за изнасилование, вернулся на ринг. И вновь учудил - в одном из интервью сказал, что его старший брат Федор Емельяненко окружает себя одними подхалимами. Федор жестко ответил своему младшенькому, назвав его «Иудой, не стоящим и мизинца его близких людей».

Замена года. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в конце 2017 года получила травму и пропустила финал Гран-при, где чемпионкой стал 15-летняя Алина Загитова. Дуэль двух воспитанниц Этери Тутберидзе состоится на чемпионате Европы, который пройдет в Москве с 15 по 21 января 2018 года.

Возвращение года. Мария Шарапова в апреле 2017 года вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации. А в сентябре выпустила автобиографическую книгу «Недержимая. Моя жизнь». Там она очень ярко описала, как во время скандала с мельдонием от нее отвернулись чуть ли не все партнеры и спонсоры. «Когда дерьмо попадает в вентилятор, то можно очень быстро отделить настоящих друзей от простых знакомых», - написала теннисистка.