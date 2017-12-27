Это просто чудо: врачи выходили малышку весом меньше 400 грамм

27 Дек. 15:42 2017-12-27T16:04:46+03:00

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Элиора Шнайдер родилась на сроке 21 неделя и шесть дней, и врачи осторожно предупредили ее маму Робин, что они сделают все возможное, чтобы спасти малышку, но шансы минимальные. Вы должны быть готовы к любому развитию событий: все-таки слишком маленький вес- 385 грамм и рост 26 сантиметров. Однако, спустя 1,5 месяца счастливую маму и малышку встретил из роддома отец и первое в своей жизни Рождество крошка Элиора отпразднует дома. В кругу семьи.

«Она для нас лучший подарок на праздник!» - улыбаются родители, прижимая девочку с рожденственским бантом к груди. Элиора- второй ребенок четы Шнайдеров из Канзас-сити, и очень долгожданный. Но на первом УЗИ, проведенном на сроке 18 недель, врачи диагностировали, что длина шейки матки у Робин в десять раз короче, чем в норме, а это высокая угроза выкидыша или преждевременных родов. Обычно укорочение шейки матки проходит бессимптомно, и женщина узнает об этой опасно патологии только во время осмотра. Но уже на следующий день после осмотра шейка матки у Робин полностью сократилась, что означало – роды могут начаться в любую секунду, а у плода нет никаких шансов на выживание. «Это был невероятный шок, потому что до того я пребывала в полной уверенности, что со мной и с ребенком все в порядке», – вспоминает Робин в интервью The Daily Mail.

Родители Элиоры прижимают девочку к груди.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На сроке 20 недель у у нее отошли воды. Женщину срочно госпитализировали. А через шесть дней она родила очень миниатюрную девочку.

«Я даже не представляла, что живое человеческое существо может быть таким крошечным. Она весила меньше банки соды и, если честно, на нее было страшно смотреть, – вспоминает Робин. – Она была как маленькая птичка, у нее еще не успел появиться подкожный жир, кожа была как прозрачный пергамент, были видны все вены».

Врачи предупреждали родителям, что шансы выжить у ребенка минимальны, так как ее легкие не успели достаточно развиться. Было неясно, сможет ли Элли пережить ближайшую ночь. Но Элли боролась за жизнь изо всех сил. Причем она так сильно шевелила ручками и ножками, как бы давая знать, что она сильная, она справится, что врачи даже дали ей легкое успокоительное, чтобы она не поранила нежную кожу.

Девочка появилась на свет на сроке беременности в 20 недель.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Потом были бессонные недели для ее мамы, которая каждый час бегала к кювезу, чтобы проверить, дышит ли Элли. Она разговаривали с девочкой через стекло. Рассказывала ей, куда они поедут вместе, когда та подрастет, как дома ее ждет любимый отец и старший брат, и как сильно она хочет, чтобы Элиора отпраздновали с ними рождество.

Дважды Робин и Джоэл были на грани полного отчаяния – один раз у Элли развилась инфекция, а во второй раз почти остановилось сердце. Но малышка справлялась, как будто назло судьбе. Сейчас, спустя шесть месяцев после рождения, Элли уже весит почти 4,5 килограмма. Несмотря на то, что из-за недоразвитых легких Элли пока нужен дополнительный кислород, врачи разрешили родителям забрать ее домой на Рождество.

Около месяц назад она выросла до того возраста, когда начала кричать. Только представьте, родители ждали очень долго, чтобы услышать голос дочери. Медики тогда назвали этот успех невероятным.

Сейчас, спустя шесть месяцев после рождения, Элли уже весит почти 4,5 килограмма.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Один из врачей сказал: «Тот факт, что она жива и не имеет серьезных патологий — это уже чудо. Не важно, верите вы в Бога или нет, но вам придется признать, что чудеса случаются».