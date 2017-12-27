Мутко покинул пост председателя Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года

27 Дек. 15:50 2017-12-27T15:54:39+03:00

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В среду вице-премьер правительства России Виталий Мутко сообщил, что покидает еще один пост - в оргкомитете чемпионата мира-2017.

"Сорокин будет председателем оргкомитета "Россия-2018", я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок" - приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Что же касается должности, которую Мутко занимал в структуре организации ЧМ-2018, то она звучала давольно расплывчато. Во-первых, Мутко значился Первым заместителем Председателя Наблюдательного совета, который возглавляет Президент РФ. При этом Мутко стоял во главе Управляющего совета ЧМ-2018. Плюс, он же являлся председателем Оргкомитета-2018, где Алексей Сорокин занимал пост Генерального директора.

Из слов Мутко получается, что он уходит из Оргкомитета, но остается при первых двух постах. Словом, бывший министр спорта, который является одним из главных фигурантов допингового скандала с нашими олимпийцами, провел новую комбинацию.

Напомним, что в понедельник Мутко временно ушел и с поста президента Российского футбольного союза. Но там тоже оставил своих людей.