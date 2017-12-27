Минфин обнародовал зарплаты министров

27 Дек. 17:01 2017-12-28T01:56:44+03:00

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Минфин опубликовал данные о размере начисленных зарплат в госорганах. Справка, появившаяся в разделе «Открытые данные» на сайте ведомства, интересна тем, что там впервые так в открытую обнародована информация о зарплатах лиц, замещающих государственные должности. Таких должностей и, соответственно, лиц, немного. Это высший управленческий аппарат — в частности, федеральные министры. Так что теперь любой желающий, способный разобраться, кто есть кто в переводе с бюрократического языка на русский, может узнать, сколько же эти государевы люди заработали в 2016 году.

Самая большая зарплата среди министров оказалась собственно у главы Минфина Антона Силуанова — больше 1,7 миллиона. Чуть меньше, около 1,3 млн рублей получал глава Минэкономразвития (почти весь 2016 год на этой должности отработал еще Алексей Улюкаев). А впрочем, смотрите сами — в табличке приведены зарплаты по основным министерствам их работников в среднем («работники») и министров («работники, замещающие государственные должности».

Зарплаты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Центризбирком объяснил, откуда у Эллы Памфиловой 30 миллионов

Пресс-служба ЦИК ответила на обвинения Алексея Навального в адрес главы комиссии Эллы Памфиловой. «Убийственные факты» о ее доходах на госслужбе Навальный привел вскоре после того, как ЦИК отказала ему в регистрации в качестве кандидата в президенты.

Как следует из разъяснений пресс-службы, сведения о доходах Памфиловой были неверно интерпретированы. Из 30 млн. 657 тысяч с лишним рублей, которые глава избиркома действительно указала в своей декларации за 2016 год, 24 млн. 160 тысяч получены от продажи дома и участка.

- Это разовый доход, не имеющий никакого отношения к зарплате, - говорится в сообщении.

Годовая же зарплата Эллы Памфиловой за 2016 г. составила 5 млн. 704 тысячи. Получается примерно 475 тысяч в месяц. В сравнении с зарплатами многих министров вполне скромно.

- Прозвучавшие личные комментарии Навального могут восприниматься только как мелкая месть, - резюмирует пресс-служба ЦИК.