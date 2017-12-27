«Спим в обнимочку»: Дане Борисовой разрешили провести каникулы с дочерью

27 Дек. 16:38 2017-12-27T16:56:11+03:00

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Пока Дана Борисова проходила реабилитацию от наркозависимости в Таиланде единственное по ком она сильно скучала вдали от Москвы была дочь Полина. Тогда телеведущая призналась, что стимулом быстрее излечиться от пагубной привычки было желание поскорей увидеться с дочерью. Однако, после возвращения на родину, отец ребенка Максим Аксенов запретил матери общаться с Полиной. Боялся, что Дана возьмется за старое и переживал за психику ребенка. Последовали судебные тяжбы, долгие переговоры с Аксеновым, и вот на днях Борисова призналась, что все-таки сможет провести с Полиной все новогодние каникулы.

«Несмотря на возмутительные гадости, которые про меня, как оказалось, говорила моя мама в передаче «Звезды сошлись», я хочу официально заявить, что моя доченька до 10 января проживает со мной. Мне ее отдал ее папа аж на две недели, мы не расстаемся, спим вместе в обнимочку и, главное, вместе будем встречать новогоднюю ночь», — написала Дана в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. kp.ru).

Бывшая звезда телеэкранов также в очередной раз обвинила свою мать в клевете. По словам Даны, Екатерина Ивановна приходить на телевидение, чтобы очернить репутацию дочери и заработать денег.

В этом месяце Борисова заставила серьезно поволноваться своих поклонников, после того как в прессе появилась новость, что красавице-блондинке вызвали «скорую». По словам самой телеведущей, у нее развились проблемы с дыхательной системой из-за стресса, связанного с бракоразводным процессом. Однако, врачи смогли ей помочь и вскоре женщина уже была дома.