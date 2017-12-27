Фотолетопись подвигов МЧС

27 Дек. 16:40 2017-12-27T21:15:43+03:00

Фотокорреспондент Владимир Веленгурин во время пожара на Останкинской телебашне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Это не первая его награда от чрезвычайного ведомства. За 26 лет совместой работы с МЧС Владимир побывал в десятках непростых командировок . Землетрясения, наводнения, катастрофы самолетов, поездов, пароходов - все это фиксировал его фотоаппарат. Много фотографий посвящены и мирным будням спасателей. Треннировкам и учениям, торжественным моментам и обычной работе .

Глава МЧС Владимир Пучков осматривает территорию, затопленную во время наводнения в Амурской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Его снимки хорошо знают в МЧС России. У Владимира четыре статуэтки "Строитель МЧС» которые вручают в конце года на фестивале «Созвездии Мужества лучшему по профессии. Фотографии нашего фотокора постоянно публикуют и ведомственные СМИ МЧС России (ОКСИОН). Они уже стали своеобразной летописью МЧС.

Вместе с папойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели на Красной площадиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет Бе-52 на учениях на СахалинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но про фотографии лучше не говорить, а посмотреть в нашей подборке.

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