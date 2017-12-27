В Московском зоопарке появились пингвины, как у «мистера Поппера»

27 Дек. 16:51 2017-12-27T16:51:54+03:00

Три пары птиц привезли в столичный зоосад из Германии [видео]

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Необычный подарок к Новому году жителям и гостям столицы подготовил Московский зоопарк. В зоосад из Германии привезли шесть папуанских пингвинов! Именно такие птицы снимались в знаменитой американской комедии 2011 года «Пингвины мистера Поппера» с Джимом Керри в главной роли.

Как сообщает сайт мэра Москвы, животных поселили в вольере на старой территории зоопарка у входа в «Дом птиц».

- Сейчас наши новые обитатели, три самца и три самки в возрасте от двух до 13 лет, обживают свой вольер, изучают бассейн и с любопытством встречают гостей, - рассказывает Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Папуанские пингвины в природе обитают на антарктических островах (Фолклендских, Южных Оркнейских, Южных Сандвичевых). На суше они не очень расторопны, а вот под водой эта птица способна развивать скорость 36 километров в час! Рост взрослого пингвина достигает 90 сантиметров. От других пингвинов папуанских отличают отметины на голове — два белых клина вокруг глаз, соединяющихся на макушке. А их чёрный клюв имеет яркий темно-оранжевый участок с красным пятном на каждой стороне. Ещё одна отличительная особенность таких пингвинов - удлинённый хвост (до15 сантиметров).

Именно папуанские пингвины снимались в американской комедии 2011 года с Джимом Керри в главной роли. Фото: фрагмент фильма «Пингвины мистера Поппера»

Таких пингвинов теперь можно увидеть и в Московском зоопарке. Фото: фрагмент фильма «Пингвины мистера Поппера»

В 2017 году в Московском зоопарке также появились самка карликового бегемота, гривистая волчица, африканский трубкозуб.