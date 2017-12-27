27 Дек. 17:10 2017-12-27T18:35:41+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

КТО ПРОВЕРЯЕТ УПЛАТУ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

Подскажите: кто должен проверять, уплачен ли штраф за нарушение ПДД — судебные приставы или сотрудники ГИБДД?

Олег

- Если в течение 60 суток вы не уплатили штраф, то сотрудники ГИБДД передают материал судебным приставам для принудительного взыскания. Приставы не проверяют — они только получают данные о том, что нарушитель не заплатил. А если вдруг инспектор ППС останавливает вас и просит документы, подтверждающие уплату штрафа, отвечаете: нет, командир, я ничего не должен носить с собой кроме прав и техпаспорта.

Но не забывайте: в любом случае штрафы нужно оплачивать своевременно, за неуплату грозит удвоенный штраф или арест на срок до 15 суток.

БЫВШАЯ ЖЕНА ТРАТИТ АЛИМЕНТЫ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Я плачу алименты бывшей жене, но фактически ребенку из этих денег ничего не остается — кто поможет в такой ситуации?

Антон

- Шансы исправить ситуацию, к сожалению, не велики. Вы исполняете свою обязанность по уплате алиментов, а куда бывшая жена девает деньги — покупает ребенку ботинки или себе колбасу, этим ни один судебный пристав заниматься не будет. Можно пытаться обращаться в службу опеки и попечительства.

МОГУТ ЛИ ОШТРАФОВАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

Второй месяц подряд ДЕЗ штрафует меня за отсутствие водосчетчиков в квартире. По той же причине мне перестали делать перерасчет платы за воду при временном отсутствии. При этом дважды комиссии ДЕЗа признали техническую невозможность установки водосчетчиков, а главный инженер несмотря на это насильно меня принуждает. Дом 60-х годов постройки, и чтобы добраться к стоякам, нужно разломать всю ванную и туалет.

Юрий Николаевич

- Насильно принуждать ставить водосчетчики никто не вправе. И если их нет, штрафовать сегодня тоже нельзя. А если человек временно отсутствует, то не имеет значения, как начисляется плата за воду — по нормативу или по счетчику. Сделать перерасчет вам обязаны. Так что ваша управляющая компания, судя по всему, «химичит», и чтобы призвать ее к ответу, нужно обращаться в две властные инстанции с широкими полномочиями — государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАДБАВКУ К ПЕНСИИ

Мне исполнилось 80 лет, должна ли быть добавка к пенсии? Какой ее размер?

Виктор Петрович

- Надбавка должна быть обязательно! Ее размер определяется в зависимости от разных параметров. Вам нужно прийти в свое отделение Пенсионного фонда с паспортом и написать заявление.