Колокольцев собрал в Москве 1000 детей полицейских

27 Дек. 17:05 2017-12-27T18:06:32+03:00

На елку в Москве министр распорядился собрать со всей России 1000 детей сотрудников, которые погибли или получили ранения при выполнении служебных обязанностей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр устроил праздник для тех, чьи родители погибли или пострадали при выполнении своего долга [видео]

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«Очень рад видеть здесь ребят со всей страны. В последние дни уходящего года вы найдете новых друзей, узнаете, как живут ваши сверстники в разных уголках нашей Родины», - обратился к детворе глава МВД со сцены Колонного зала Дома Союзов.

В этом историческом здании с помощью 3D моделирования создали круговую проекцию на стены, пол и потолок. Во время представления «Три века новогодней елки» дети увидели, как в России встречали Новый год, оказавшись в центре новогодней сказки.

«С именем императора Петра Первого связано не только празднование Нового года зимой, но и создание в российском государстве полиции. В 2018 году она тоже отметит свое 300-летие», - провел министр экскурс в историю для зрителей в карнавальных масках.

Министр устроил праздник для тех, чьи родители погибли или пострадали при выполнении своего долгаФото: Михаил ФРОЛОВ

Участники карнавала ознакомились со сказочными гостиными, где воссоздали атмосферу 18-20 веков, стали участниками маскарада и попробовали десерты, приготовленные по старинным рецептам.

- Отличная идея, спасибо организаторам, - сказала «КП» Екатерина Нагибина, наблюдая за 8-летней дочкой Софьей.

Екатерина - вдова старшего лейтенанта полиции Александра Нагибина, погибшего 20 мая 2013 года в Дагестане. В тот день оперативник выехал на место взрыва машины судебных приставов. Когда он обследовал взорванный автомобиль, бандиты привели в действие еще один фугас. Офицер был награжден Орденом Мужества посмертно, а его коллеги продолжают опекать семью.

Рядом с Софьей встречают новый год 7-летний Коля и 14-летняя Катя Костылева. Их папа, бывший опер спецотдела быстрого реагирования УБОП Иркутской области Владимир Костырев был тяжело ранен на Северном Кавказе.

На елку в Москве министр распорядился собрать со всей России 1000 детей сотрудников, которые погибли или получили ранения при выполнении служебных обязанностей.