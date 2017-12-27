«Бессмысленная трата денег»: Стеша Маликова потратила на новогоднее платье почти миллион рублей

27 Дек. 17:18 2017-12-27T18:08:39+03:00

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Пока знаменитый оотец увлечен съемками клипа-пародии на самую популярную песню года «Розовое вино», его 17-летняя дочь занимается примеркой нарядов на Новый год. И судя по тому, какие платья выбирает девушка, бюджет ее ограничен мало. Для праздничной вечеринки студентка МГИМО выбрала шелковое платье без рукавов, украшенное бисером и пайетками. Разумеется, ей пришелся по вкусу брендовый наряд. По мнению Маликовой, именно такое платье целиком позволяет выглядеть женственно. «Какое же оно новогоднее», — подписала Стефания кадр, но вместо восхищения в свой адрес получила в ответ едкие комментарии подписчиков, которые считают, что девушка неразумно тратит деньги. Просто спускает их на ветер. Ведь стоимость ее наряда на сайте одного из российских магазинов оценивается в 994 тысячи рублей. «Что же такое надо сделать, чтобы спустить на одежду миллион?», «Бессмысленная трата денег», «Лучше бы на благотворительность отдала, хотя какая-то польза была бы», — возмутились подписчики ее аккаунта.

К слову, это не первый раз, когда девушка подвергается критики за то, что спускает на одежду баснословные суммы. Тем более, что красавица их не зарабатывает, а скорей всего, тратит деньги родителей. Так, например, в прошлом году для 1 сентября в школе Стефания выбрала платье, стоимость которого в магазине была 65 тысяч рублей. А когда Стеше было 15 лет для выхода на одно светское мероприятие она выбрала платье за 820 тысяч рублей. Впрочем, вскоре ее известный отец заявил, что он не сумасшедший, чтобы тратить такие деньги на наряды для дочери, а роскошный сарафан ей дали только для выхода на презентацию.

Напомним, Стефания единственный общий ребенок Дмитрия Маликова и его супруги Елены. Стеша достаточно давно и серьезно занимается танцами, много лет посещала музыкальную школу и неплохо играет на фортепиано, освоила гитару и вокал.

steshamalikova А вы выбрали платье на Новый год? Я лично буду в этом #Valentino @tsum_moscow

Когда девочке было всего 14 лет, ее пригласили продемонстрировать новую коллекцию российского бренда Barbie. Результат очень понравился дизайнеру Игорю Чапурину и он предложил Стефании стать лицом бренда. Кроме того, девушка – активная пользовательница соцсетей и звезда инстаграма. В месяц она зарабатывает на рекламе от 20 до 100 тысяч рублей, но, согласитесь, даже этих заработков не хватит, чтобы так широко и с размахом "шопиться"?!

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Подписчики Маликова внимательно изучили детали автомобиля, в котором они с дочерью позируют, и пришли к выводу, что певец собирается подарить Стеше на день рождения Toyota Land Cruiser 200.Цена новой иномарки- более четырех миллионов рублей. С другой стороны, как рассудили подписчики, вСША родители часто дарят отпрыскам на совершеннолетие автомобиль. Это как награда за поступление в колледж и знак, что детки стали самостоятельными. Стеша Маликова в этом году с отличием окончила школу, сама поступила вМГИМО и быть может, отец таким дорогим подарком решил отметить ее заслуги. (подробности)