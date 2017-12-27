Голландский певец Алекс Симонс запел на русском

27 Дек. 17:20 2017-12-27T17:31:30+03:00

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Оказывается, есть в Европе артисты, фанатеющие от всего русского. Недавно в Москве состоялись съёмки популярного голландского певца Алекса Симонса. Оказывается, это уже второй его сингл на русском языке. Творение артиста называется «Было, но прошло» (прям как знаменитая нетленка Ротару — Ред.).

Режиссёром Алекс решил взять Дениса Глотова, молодого, но быстро набирающего обороты клипмейкера, известного по сотрудничеству с ST, Еленой Темниковой, Анной Калашниковой, Ириной Дубцовой и многими другими.

— Когда мы встретились с Денисом, то сразу нашли общий язык и быстро оказались на одной волне, — рассказывает Алекс. — У него было 3 идеи для моего клипа на трек «Было, но прошло», мы долго выбирали, и меня зацепила идея девушки-фантома.

Не обошлось в клипе и без приглашённых звёзд. Ей стала Diana Raych, популярная модель и бьюти-блогер из Финляндии с русскими корнямиФото: Личный архив

— Алекс, главный герой нашего клипа, творческий человек, любящий мечтать, — рассказывает Денис. — У каждого творческого человека должна быть своя муза, об этом и будет наш клип. Суть в том, что только Алекс видит девушку, это его плод фантазий, его муза. Зритель это поймет в самом конце клипа, когда на месте фотографий, которые Алекс проявлял в начале, будет висеть пустая фотобумага.

Не обошлось в клипе и без приглашённых звёзд. Ей стала Diana Raych, популярная модель и бьюти-блогер из Финляндии с русскими корнями.

— Образ моей героини довольно-таки непринуждённый, — говорит Диана. — Я его муза, за которой он следует на протяжении всего клипа, но в один момент я просто исчезаю, в этом образе есть некий шарм и загадочность... Премьера клипа состоится в конце января.