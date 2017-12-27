В Индийском океане спасли моряка, который семь месяцев дрейфовал на судне с котом

27 Дек. 17:20 2017-12-27T18:04:51+03:00

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Курьёзный случай со счастливым концом произошёл в водах Индийского океана. Семь месяцев назад некий польский яхтсмен, чьё имя не сообщается, отплыл на утлом судёнышке с Коморских островов (архипелаг недалеко от побережья Восточной Африки). 54-летний мужчина направлялся в ЮАР, по собственным словам, в поисках работы.

Еды взял всего на месяц. Однако его катерок сломался и стал дрейфовать в одной из самых пустынных зон мирового океана. Поляк выжил, съедая по полпачки лапши быстрого приготовления в день. Изредка удавалось выловить рыбу и наполнить всю наличную посуду дождевой водой. Горе-капитана сопровождал судовой кот, но хозяину и в голову не пришло утолить голод единственным спутником. Сейчас незадачливый путешественник после семимесячной одиссеи попал в руки пограничной стражи на острове Реюньон, французском владении в центре Индийского океана, сообщает парижская газета Figaro.

Нельзя исключать, что поляк занимался чем-то не совсем законным, например, контрабандой. Этим и объясняется первоначальный маршрут его судна между двумя африканскими странами. Сам герой, впрочем, утверждает, что после поломки двигателя не мог послать сигнал SOS из-за неисправной рации.