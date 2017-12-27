Жена охранника Березовского: «Если до 31-го не выйду из камеры, вы меня больше не увидите!»

27 Дек. 17:00 2017-12-27T21:57:11+03:00

Бывший охранник покойного олигарха Бориса Березовского подозревает, что арест Дарьи связан с его расследованием в отношении Днепропетровской ОПГ

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе стало известно, что Украина вычеркнула из списка обмена пленными Дарью Макстикашеву — жену экс-охранника Березовского Сергея Соколова. По словам последнего, сотрудники ОБСЕ не реагируют на действия СБУ.

— Новости такие: СБУшники очередной раз вычеркнули Дашу из списка по обмену военнопленных и политзаключенных. ОБСЕшникам просто плевать, — говорит о ситуации муж задержанной Сергей Соколов. — Они даже не пытаются как-то решить ситуацию и урезонить СБУ. — С Дашей все. К сожалению. Мы ее больше не увидим. Обмен будет 27-го. Но Даши в списках нет. Даша написала мне письмо: «Я знаю, что ты на пределе, как и я, но ты прости, если до 31 я не выйду, можешь ничего больше не делать, прости. Вы меня больше не увидите. Я правда больше не могу. Прости меня, пожалуйста».

Задержанная властями Украины Дарья Мастикашева уже не надеется вернуться домой

Напомним: жена Сергея Соколова Дарья Мастикашева ‪15 августа‬ была задержана сотрудниками СБУ в Днепродзержинске. Мастикашеву обвинили в госизмене и работе на российские спецслужбы.

Бывший охранник покойного олигарха Бориса Березовского подозревает, что арест Дарьи связан с его расследованием в отношении Днепропетровской ОПГ.

СПРАВКА «КП»

Сергей Соколов в 90-е годы возглавлял агентство «Атолл», которое находилось в ведомстве олигарха Бориса Березовского. Позже агентство переименовали в Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность». Сейчас им руководит Руслан Мильченко, проработавший не один год в правоохранительных органах. В команде отставные офицеры из спецслужб, бывшие военные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Соколов: "Я уверен, что, обвинив Дарью Мастикашеву в госизмене, СБУ мстит мне"

Настоящий шок вызвало письмо гражданской жены бывшего главы охраны Березовского Сергея Соколова, которое ей удалось передать из застенков СБУ. Напомним, трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева... (подробности)

Сергей Соколов, экс-начальник службы безопасности беглого олигарха: Борис Березовский работал на несколько разведок сразу

Сергей Соколов - человек, который очень много знает: он долгое время возглавлял службу безопасности самого одиозного когда-то олигарха России Бориса Березовского (подробности)

Бывший глава службы безопасности Березовского о заказчике убийства Вороненкова: Тюрин мог сделать так, чтобы Вороненков к Максаковой и близко не подошел

Украинская сторона в лице генпрокурора назвала имя того, кто нанял киллера Дениса Вороненкова. По заявлению Юрия Луценко, заказчиком является российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший муж Марии Максаковой, отец двоих ее детей 8-ми и 14-ти лет. (подробности)