Павел Глоба: Желтая собака и персидский еж готовят мир к глобальным изменениям

СЕГОДНЯ 01:07 2017-12-28T13:37:54+03:00

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Знаменитый астролог Павел Глоба назначил встречу в мраморном зале Дома журналиста. Глядя сквозь темные очки и скручивая в трубочку зеленую тетрадь по математике, астролог ознакомил прессу с тем, что звезды говорят про будущее.

Главный месседж послания - можно расслабиться. Войны, катаклизмы и всякое плохое отложено на потом! Но совсем расслабляться рано. Грядущий год страшно важен, поскольку звезды назначили его подготовительным для глобальных изменений. От того, как мы его проживем, зависит состояние мира на будущие годы.

Где собака зарыта

Скажем громкое уф! Этот год не военный, не революционный, не апокалипсический. Но подготовительный для многих важных перемен. В это время выдвигаются преемники, формируются опричники и готовится оппозиция, с которой потом надо будет что-то делать. И лучше всего - не подавить, как Сталин, а умело встроить в структуру власти.

На что это будет похоже

Самая ранняя аналогия - времена Грозного. Как подчеркнул оратор, никому прежде не приходило в голову сопоставить очевидное: зарождение опричнины произошло в год собаки. Да и брендом подельников Малюты Скуратова была собачья голова.

- Год собаки - это время появления стай. Организовалась оппозиция из недовольных Грозному бояр. Вместо того чтобы встроить ее в систему, царь начал разрушать, - начал вводный курс в историю Глоба.

Отсюда вывод- при плохом развитии событий в будущем году может начать формироваться нечто подобное. Не допустим, не дадим!

Годы собаки - это время первых важных заявлений будущих преемников. Так в «собачий» 1922 год Иосиф Сталин становится генсеком партии. В следующий 1934 год Адольф Гитлер юридически становится лидером Германии. В относительно недалекий 1982 год вторым лицом в Советском союзе становится Андропов...

Но мало нам этого! По персидскому календарю нынешний год не только собаки, но и ежа! Еж всегда сулит много черного пиара, череды разоблачений и вбросов. В последний раз персидский ежик пришел в 1986 году и принес на колючках перестройку вместо яблочка. Но бог бы с ним. Гораздо важнее, что раз в 96 лет происходит совпадение Собаки и Ежа. В последний раз подобное было в 1922 году.

- В общем, это подготовительный очень опасный год. Либо решаем проблему, либо пожинаем невкусные плоды, - непонятно объяснил астролог.

Самая жесть

Коренных переворотов ждем не сейчас, а к 2021 году. Именно тогда Сатурн соединиться с Юпитером. Эдакое чудо происходит раз в двадцатилетку по этому поводу меняются глобальные цивилизационные тренды. Когда самые большие планеты солнечной системы слились в экстазе в двухтысячном году, они привели к победе Путина на выборах. Они же породили и Буша в Америке. Началось месилово, передел ресурсов и новый порядок. Ранее коварное соединение планет ранее сломало хребет Советского Союза. Чего-то невообразимого ждем от американских выборов, которые придутся на планетарное соитие.

Кому радоваться

Одиночкам, эгоистам и прочим единоличинкам в Новом собакоежином году не место. В шоколаде те, кто привык работать в команде и принимают корпоративные ценности. Править бал будет корпорация. Время показывать зубы, критиковать, но только с опорой на команду. Желтая собака поможет начать бизнес и частное дело. (Вспомним зарождающийся в собачье время НЭП). Конкретных данных по поводу знаков зодиака Глоба не дал. Потому что знаки зодиака - это попса. И видному ученому заниматься попсой не пристало.

Кто победит на выборах

Тут не надо быть Глобой, чтобы самим догадаться.

- В год собаки выдвигаются люди из силовых структур, - прозрачно намекнул выступающий. Как будут складываться дела у других кандидатов - не уточнил. Для того чтобы узнать, сколько голосов будет у Собчак, нужно знать точную дату и время рождения Собчак. Пока выдвиженка таких сведений не предоставила.

Что с Россией

Звезды говорят, что никакой альтернативы, кроме как показывать силу и зубы, у нас нет. Со странами на постсоветском пространстве опять будет ни шатко - ни валко, поэтому важно быть сильным, чтобы остальные не тявкали. Проблемы в Сирии исчерпаны не до конца. Но мы большие молодцы. Путин - идеальный руководитель и поэтому завзды ему сильно благоволят. Главное - правильно подойти к моменту соития Юпитера и Сатурна (мы помним, это 21 год). И тогда у нас все шансы возглавить новый тренд.

- Но для этого нужно как-то разобраться с оппозицией. Ну уже впишите ее как-нибудь в вертикаль власти! - в сто пятидесятый раз послветовал астролог.

В заключение Глоба посетовал на то, что гомеопатию не признает официальная медицина. Прорекламировал новую книжку с полными прогнозами на этот год. Пошутил, что собаку Трампа зовут Дональд, ибо президент Америки родился в год собаки. И, наконец, строго сказал хихикающим, чтоб не хихикали. Мол, мы тут не в магические кристаллы глядим. Все мои прогнозы сбываются. А те, что не сбываются - не мои прогнозы, а приписанные мне. Наступит день, когда, наряду с гомеопатией астрологию признают за науку. И произойдет это скоро. Уж никак не позже 2040 года. Так что кто-то даже доживет.