Сборная Тимирязевской академии впервые выступит на фестивале «КиВиН» в Сочи

27 Дек. 19:00 2017-12-27T19:19:47+03:00

В начале декабря команды КВН Тимирязевки сражались друг с другом на фестивале вуза. Теперь самым веселым и находчивым из них предстоит проявить себя в Сочи. Фото: timacad.ru

Веселые и находчивые из главного аграрного поборются за выход в Высшую лигу КВН

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Сборная Тимирязевки дебютирует на зимнем фестивале «КиВиН-2018» - веселые и находчивые из главного аграрного отправятся в Сочи, чтобы побороться за место в Высшей лиге КВН.

Решение создать сборную будущих аграриев родилось в начале декабря, когда и.о. ректора академии Галина Золина предложила выбрать из всех команд КВН вуза самых талантливых и веселых ребят. Из них сформировали сборную Тимирязевской академии, которая будет представлять РГАУ-МСХА на всех фестивалях. Команда намерена своим юмором и находчивостью зарабатывать право попасть в Высшую лигу КВН.

Собрать лучших игроков в сборную Тимирязевской академии предложила и.о. ректора академии Галина Золина. Фото: timacad.ru

Фестиваль «КиВиН-2018» пройдет в Сочи с 4 по 17 января. На черноморское побережье съедутся десятки команд со всей России. У тимирязевцев будет всего три минуты, чтобы представить свой номер и покорить зрителей и строгое жюри. Участники команды репетируют день и ночь, оттачивая фирменные шутки и миниатюры.

- Подготовка идёт полным ходом: собираемся каждый день, пишем новый материал и дорабатываем старые идеи, - рассказал участник сборной Гриша Андреев. - Это наша первая поездка на фестиваль, поэтому особенно важно не омрачить такое событие.

На фестивале «КиВиН-2018» тимирязевцы пообщаются с корифеями движения КВН - в том числе и с телеведущим Александром Масляковым. Фото: timacad.ru

По итогам поездки в Сочи станет ясно, в какой лиге КВН проведут следующий сезон студенты Тимирязевки. В любом случае, фестиваль « КиВиН» в Сочи станет для квн-щиков отличной школой, ведь кроме выступлений его участников ждет плотное общение с корифеями движения веселых и находчивых, обмен опытом и мастер-классы.