Юрий Энтин - Владимиру Шаинскому: "Женись на 18-летней - она будет понимать твои песни"

27 Дек. 20:25 2017-12-27T20:23:41+03:00

По словам Юрия Энтина, композитор имел такое свойство — никогда не жить в долг и не давать взаймы Фото: Мила СТРИЖ

Поэт, который полвека работал и дружил с композитором, рассказал, как 30 лет назад композитор выбирал супругу из двух молоденьких невест

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Юрий Энтин 49 лет назад предложил никому тогда неизвестному Владимиру Шаинскому писать детские песни. Первая «Антошка» на стихи поэта была написана за считанные минуты. С тех пор они сотрудничали и дружили. Однажды Энтин даже стал ля композитора советчиком в выборе жены.

- Володя просто мне сообщил, что хочет жениться, но как-то долго колебался. Мол, одну зовут Света, ей 18 лет, другую не помню как, ей 22 года. Ему тогда было почти 60 лет. Я говорю: «Конечно женись на Свете!». Он спросил: «А почему?». И я ответил: «А потому что она почти что ребенок, она будет понимать твои песни. А та, которой уже 22 года, уже поет песни

про любовь, ей неинтересны твои «Вместе весело шагать по просторам». Шаинский ответил: «Сволочь ты!». И наверняка он уже принял решение. Женился он на Светлане, они жили вместе в горе и в беде.

Я сам был свидетелем того, как женщины к нему тянулись. Он настолько темпераментный, живой, остроумный! От него исходила какая-то внутренняя эротическая сила. Его любили. И он искренне любил. Он был и жизнелюб и женолюб. Последнюю жену Светлану он очень любил, глубоко ее уважал, без нее бы он не смог прожить до 92 лет в счастье.

По словам Юрия Энтина, композитор имел такое свойство — никогда не жить в долг и не давать взаймы:

- Шаинский никогда не одалживал деньги и никогда никому не давал в долг. Считал, что нужно жить по средствам. Это был его девиз. И так случилось, что однажды у него совсем не было средств — он потерял деньги и сберкнижку. И они со Светланой прямо голодали. Она мне это рассказывала.Но Владимир не разрешал одалживать, ждал, когда получит гонорары.

Однажды, когда он был еще никому неизвестен, я побывал у него дома. Я никогда в жизни не видел такой бедности! У него, вероятно, были когда-то обои, но они все изорвались и спустились вниз, лежали на полу. Он жил с мамой. У них из еды был лук, постное масло, иногда селедка и может быть картошка. У него не было приемника, чтобы слушать радио. В доме практически ничего не было. Возможно, оттуда появилось его редкое качество - никогда не роптать.

МНЕНИЕ

От улыбки было всем светлей...

Евгения КОРОБКОВА

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