Президентом Либерии стал бывший футболист

27 Дек. 20:11 2017-12-27T20:21:22+03:00

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Лучший футболист мира 1995 года Джордж Веа стал президентом маленькой и очень бедной африканской страны. Видимо народ, разуверившись в профессиональных политиках, решил доверить свою судьбу самому известному в мире либерийцу.

Веа хорошо знают во многих странах - во Франции, где он в сумме восемь лет выступал за «Монако», ПСЖ и «Марсель». В Италии, где он четыре года играл за «Милан». В Англии, где выходил на поле в форме «Челси» и«Манчестер Сити». А завершал Джордж свою долгую и успешную карьеру в Арабских Эмиратах.

Впрочем, Веа, новичком в политике не назовешь. Он впервые участвовал в выборах президента еще в 2005 году, и во втором туре набрал 40 процентов. Тогда он уступил Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.

Потом Веа ушел в оппозицию, учился, а три года назад вошел в парламент Либерии. И вот потрясающий успех!

"Я благодарен своей семье, своим друзьям и своим сторонникам, которые помогали мне во время кампании в течение выборов", - написал победитель в Твиттер, хотя официальные итоги голосования станут известны только 29 декабря. Но судя по тому, что Веа обогнал своего конкурента Джозефа Бокая в 12 из 15 округов, футболисту уже можно начинать праздновать забитый «гол».

Кстати, так высоко на политический олимп не поднимался еще ни один футболист. Последним похожий, но все же не такой крутой взлет, совершил грузинский футболист Каха Каладзе, который в этом году стал мэром Тбилиси. Кстати, Каладзе, как и Веа, тоже играл за «Милан», только несколько позже. Тем ни менее, их обоих можно теперь назвать птенцами знаменитого итальянского политика и бывшего владельца миланского клуба Сильвио Берлускони. Видимо ребята запомнили известное высказывание своего бывшего патрона: «Я - Иисус Христос в политике. Я терпеливая жертва, я со всеми нахожу общий язык, я приношу себя в жертву всем и каждому».