Роскосмос признал: "Метеор-М" потеряли из-за недоработок руководства

27 Дек. 20:25 2017-12-27T20:32:36+03:00

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Роскосмос отреагировал на заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина. Соответствующий пресс-релиз распространила пресс-служба ведомства. Напомним, Рогозин считает, что неудача с запуском спутника "Метеор-М" 28 ноября связана с неправильными расчетами - программа полета ракеты-носителя была разработана для космодрома Байконур, а не Восточного, откуда произошел запуск. Ответственность за неудачу вице-премьер возложил на руководителей Роскосмоса.

В самом ведомстве продолжают поддерживать версию о проблемах с алгоритмами системы управления "Фрегата", разгонного блока. Причина аварийной ситуации, - их "несовершенство", подчеркивается в пресс-релизе. При этом "расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами", то есть к работе баллистиков претензий нет. Но при этом организации-разработчики "не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока "Фрегат" в составе ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный".

В Роскосмосе признали: виноваты руководители. В пресс-релизе приводится целый список персон, которым вынесены выговоры: исполнительному директору Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрею Мазурину, директору департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Виктору Чапоргину, гендиректору ФГУП «ЦНИИмаш» Олегу Горшкову, гендиректору АО «РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину, гендиректору ФГУП «НПО им. Лавочкина» Сергею Лемешевскому, гендиректору ФГУП «НПЦАП им. Пилюгина» Ефиму Межирицкому, гендиректору АО «Корпорация ВНИИЭМ» Леониду Макриденко.