15-летний сын Наташи Королевой вернулся из США в Россию

27 Дек. 20:23 2017-12-27T20:50:38+03:00

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В прошлом году певица Наташа Королева и танцор Сергей Глушко отправили своего сына учиться в Америку. За Архипом приглядывала бабушка Людмила Порывай (мама Натальи —ред.), которая много лет живет в Майами. В Штатах парень ходил в обычную муниципальную школу, начал изучать японский язык.

А теперь мальчик снова вернулся к родителям в Россию. Со своими друзьями 15-летний Архип Глушко появился на елке «WoW! HoW?» в Российской академии наук.

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- Мне понравилось, было очень красочно, - прокомментировал новогоднее представление сын Наташи Королевой. - Возможно, это ориентировано на аудиторию помладше, но даже для нас было очень интересно. С этими знаниями, которые тут дают, можно будет даже сдать какой-нибудь тест в школе.

А актер Виктор Логинов признался, что он и его дети – постоянные гости научного шоу в РАН: «Мы были абсолютно на всех представлениях здесь, можем уже сами проводить эти мастер-классы, но тем не менее каждый раз для нас это праздник, будем приходить даже если перестанут звать».

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Научная елка «WoW! HoW?» идет в Российской академии наук ежедневно до 6 января. В представлении задействованы масштабные декорации, лазерный 3D-маппинг, уникальный научный реквизит и завораживающие эксперименты, среди которых опыты с сотнями литров жидкого азота, фонари изо льда, гигантские пушки и шарометы, танцы молний и многое другое.