Дмитрий Песков попенял Герману Грефу за «холодную войну»

27 Дек. 20:34 2017-12-27T21:45:47+03:00

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На днях президент крупнейшего российского банка Герман Греф дал интервью известному изданию Financial Times. Один из вопросов касался возможного ужесточения санкций в отношении России. Как сообщалось ранее, это может произойти уже в феврале.

- Холодная война может оказаться «детской забавой» в сравнении с нынешней санкционной политикой США. Американские санкции против российских олигархов и госкорпораций будут иррациональными, если дойдут до исключения госбанков из платежной системы SWIFT, - заявил Греф западным журналистам.

Речь идет о том, что крупным российским банкам могут запретить доступ к системе международных расчетов. Тогда они не смогут проводить международные валютные операции. Этот вариант американские и европейские чиновники обсуждали, но лишь на самый самый крайний случай. К тому же система SWIFT находится вне юрисдикции США, ее управленческий центр расположен в Бельгии.

Помощник президента Дмитрий Песков считает, что Греф переборщил в оценках ситуации.

- Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа «холодной войны» и т.д. Россия в любом случае не хотела бы ситуации, когда отношения с США, и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям. Глава государства последовательно говорит о том, что мы считаем эти санкции незаконными. Россия руководствуется принципом взаимности, и в случае, когда в наш адрес вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа, - заявил Песков.

Вероятно, такой достаточно жесткий "окорот" пресс-секретаря главы государства связан с тем, что Греф слишком преувеличил отрицательный эффект от возможных санкций.