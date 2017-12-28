СЕГОДНЯ 01:04 2017-12-28T01:10:35+03:00

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То ли кризис, то ли новая мода, но многие чиновники и депутаты на Новый год никуда не собираются - останутся на праздники дома. Каждый будет по-своему оттягиваться -

у кого-то на стол подадут заморского лосося по-норвежски, а у кого-то - родимую картошечку да пельмешки.

Медведев покатается на горных лыжах

Премьер Дмитрий Медведев любит отдыхать в Сочи. Несколько новогодних дней он традиционно проводит на Красной поляне - катается на горных лыжах.

- В этом году тоже собираюсь вырваться, - рассказал премьер. - Но обязательно нужно развивать и другие горнолыжные курорты в России.

Премьер Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий АСТАХОВ/ТАСС

Медведев признался, что практически все продукты на его новогоднем столе будут отечественными, а еще, что он не большой поклонник оливье - слишком калорийно. 6 января премьер вернется в Москву и посетит рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.

Лидер ЛДПР: А я свеженький один гуляю по Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский хотел снять на новогоднюю ночь ресторан, однако не потянул - цены кусаются.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Мне выкатили бешеный ценник - 60 тысяч с человека, - признался «КП» Жириновский. - А я хотел позвать человек десять друзей - выходит 600 тысяч рублей. Дорого! Ну и музыка - ресторан выбирает, что нам слушать. Так что буду отмечать дома - приятелей и родственников приглашу. Отварю сосиски, пельмешки и нарежу винегрет. Достану водочки, шампанского и красного сухого вина - всего немного. Будет соленый арбузик, сам его в банку закатал. Возможно, он чуть-чуть пересоленный. Придется сперва немножко отмочить в воде. На ярмарке купил дальневосточную рыбку. Она уже готова. Думаю, зарежем курочку и поджарим ее. В 9 вечера проводим старый год, в 12 встретим Новый. Спать лягу в половину первого и бай-бай. А вот утром приглашаю всех читателей «Комсомолки» на завтрак в гостиницу «Москва» в 8 утра. Кто в такое время придет - значит, меня уважает. Там будет хорошее меню, блюд 15 на столе. Я люблю утро 1 января - все спят, а я свеженький один гуляю по новогодней Москве.

У лидера КПРФ - картошка по-зюгановски

По-советски скромно Новый год встретит Геннадий Зюганов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: Виктор ФЕДОРЕНКО/РИА Новости

- Отметим, как положено, дома, - рассказал лидер КПРФ. - У меня большое хозяйство, 8 внуков плюс мои домашние... Покатаемся, погоняем мяч, поиграем в бильярд. Мы любим хорошую народную кухню. У меня дочь великолепно готовит салаты. Так что стол будет хороший. Есть картофель по-строгановски, а есть картофель по-зюгановски. Когда я готовил ужин в институте, на весь коридор был вкусный запах, сбегались на кухню почти все. Рецепт не дам! Это секрет, я на этом зарабатываю (смеется). Еще будет на столе медовая настойка моего приготовления - отец научил. Шикарная штука!

Милонов запустит салют

У депутата Виталия Милонова новогодний стол будет постным. Но не скудным! А после боя курантов он вместе с друзьями пойдет пускать фейерверки:

Депутат Виталий Милонов.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

- Отмечу дома, с детьми, женой, парой друзей, кошками, ежом и черепахами. Я бы к себе позвал много людей, но на всех кроватей не хватит. После боя курантов пойдем на улицу петь во всю глотку песни, пускать салюты. Стол у нас будет рыбный, с морепродуктами. Идет Рождественский пост, мясо есть нельзя. Маринуем и солим рыбу, салаты с креветками. Даже форшмак еврейский сделаем, его готовят из селедки. Он вкусный, но, правда, жирноват. Алкоголь только для гостей - виски или коньяк. Любим рыбу по-норвежски. Покупаем лосось, маринуем с приправами его двое суток. После заливаем оливковым маслом. Рецепт сложный, такого лосося готовим раз в год. Но жрать на праздник нужно меньше. Уберите все нарезки, двадцать видов салата - куда столько? Потом ходят и мучаются, набитые, как бочонки. А еще сверху зальются водкой и смотрят напудренные морды на «Голубом огоньке». Я раньше тоже этим грешил. Но потом перестал. Тогда 1 января свеженький и бодренький встаешь из кровати.

Поклонская запечет утку

Бывший прокурор Крыма, а теперь - депутат Госдумы Наталья Поклонская будет кухарничать 31 декабря вместе со своей мамой. А уже под Рождество - обещает научиться у дочки кататься на коньках.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская. Фото: RT

- Встречу Новый год в России, а где - секрет, - отшутилась Поклонская. - Мама сварит холодец, приготовим сельдь под шубой. Я запеку утку с яблоками и черносливом. Вот вам мой фирменный рецепт! Сначала утку нужно замариновать, можно взять адыгейскую соль, потом растираем тушку черным перцем. Делаем в утке небольшие надрезы, в них засовываем чеснок и круглый душистый перчик с лавровым листом. Затем все смазываем горчицей, оливковым маслом. Внутрь кладем яблоки, чернослив, грецкие орешки. И все - в духовку. Запекается в зависимости от веса. Если утка на два кило - ставлю на два часа.

Матвиенко поедет к родне в Питер

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко каждый Новый год ездит в Петербург - там у нее семья и друзья.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации

- Все праздники проведу в России! - заверила «КП» Матвиенко.

Свободное время Матвиенко любит проводить с внучкой Ариной. Недавно, когда внучка приезжала на выходные в Москву, они даже сходили вместе в кино. Спикер признается, что она большой поклонник театра - не пропускает ни одной громкой премьеры. В выходные и праздники старается больше заниматься спортом: практикует йогу и плавает.

А КАК КАНДИДАТЫ-НОВИЧКИ?

Директор совхоза рванет в Германию...

А вот новичок в большой политике - директор «Совхоза имени Ленина» и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин Новый год встретит не в России.

- Буду в кругу друзей кататься на лыжах, - поделился с «КП» Грудинин. - Место точно не помню, друзья покупали билеты. Но это Германия. Если туда что-то везти, то возьму моченые яблоки. Поймите меня правильно: когда ты едешь в отпуск, тащить с собой кучу груза бесполезно. Мы тур покупали еще 4 месяца назад, не думая, что меня кто-то выдвинет в президенты. Каждый год катаемся где-то. И никто не планировал брать с собой чемодан квашеной капусты, соленых грибов. Мы ими наедимся уже здесь, когда вернемся.

...А светская львица откажется от ночного корпоратива

Журналистка, светская львица и тоже выдвиженец на пост президента Ксения Собчак пообещала «КП», что встретит бой курантов не на ночном корпоративе, а в кругу семьи.

- Проведу вместе со своей семьей дома, - рассказала «Комсомолке» Собчак. - Я люблю сама готовить драники, и мы традиционно делаем с мужем салат оливье. Мама обычно приносит кролика с морковью и картошечкой. Еще приносит запеченную утку. У нас последние годы есть добрая традиция - встречать Новый год без телевизора. У нас хорошая дружная семья, будем за столом вспоминать, разговаривать.

ВОПРОС ДНЯ

А вы где встретите Новый год?

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- Ко мне домой придут 60 человек. Всегда даем тематический концерт. В этот раз будет рэп-батл. Всей семьей нарядимся в балахоны, широкие штаны и цепи. Будим батлить против семьи друзей. Все будет в шутку и без оскорблений.

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка:

- 31 декабря прилетим на горнолыжный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии. Мы с семьей решили объездить весь Кавказ. В прошлом году были на Эльбрусе. Очень понравилось.

Юрий СТОЯНОВ, режиссер, актер программы «Городок»:

- Дома с детьми. Это традиция! На столе будет наше любимое блюдо - грузинское сациви, которое потрясающе готовит моя младшая дочка.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- С друзьями в Москве. После праздников есть мысли слетать в Дубай. Раньше летали в Швейцарию - когда дети были маленькими.

Станислав САДАЛЬСКИЙ, актер:

- Звали на Красную площадь. Может, вдвоем с актрисой Татьяной Васильевой отметим по-стариковски. На каникулы буду искать путевку подешевле. На Рождество - точно в Сочи.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, спортивный комментатор:

- Буду сначала на работе, потом на несколько часов домой, потом полечу на биатлон. Праздника как такового у меня не будет, но, когда работаешь спортивным комментатором, ты отдыхаешь.

Сергей ЖОРИН, адвокат звезд:

- Полечу на север Италии на пару дней. Из Венеции перемещусь в Мюнхен и в Австрию. Где есть снег - туда и едешь.

Дмитрий ДИБРОВ, ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?»:

- На праздники поеду в Майами, штат Флорида. Всем советую съездить на мыс Канаверал, где стоит центр НАСА. И послушать, как там лестно отзываются о российской космонавтике.