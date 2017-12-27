Российская экономика в 2017-м: Отчеты вместо реформ

27 Дек. 21:23 2017-12-27T21:38:04+03:00

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Конец года – как известно, время отчетов. С «папочками» носятся все – от рядовых клерков до топ-менеджеров и чиновников высшего эшелона. Последние уже успели напрогнозировать. По итогам 2017 года ВВП России, по оценке Минфина, должен вырасти на 1,8% - 2%. Такой прогноз дал Антон Силуанов за неделю до конца года. Чуть раньше глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал рост реальных зарплат по итогам года на 4% - 5%. Поскольку до конца года почти не остаётся времени, то эти прогнозы наверняка окажутся близки к фактическим отчетным цифрам, которые мы увидим в ближайшее время. Выглядит неплохо. Ну что, жить стало лучше, жить стало веселее?

Рост экономики и рост доходов – это именно то, что нашей стране сейчас нужно в качестве новогоднего подарка под елку. Однако невесёлые настроения в обществе подсказывают, что реальная ситуация несколько отличается от бодро декларируемых чиновниками успехов.

Первое, что стоит отметить, так это то, что на протяжении почти всего года реальные располагаемые доходы населения падают. Только январь показал рост на 7% относительно января 2016 года за счёт разовой выплаты 5 тыс. рублей пенсионерам, да июнь вышел в нуле. Пусть вас не смущают данные о росте зарплат с учётом инфляции, ведь зарплаты составляют только 64,8% от всех доходов россиян. Всем известно, как у нас происходит: зарплаты подняли, а вот премии, надбавки и прочие выплаты сократили. Особенно медицинские работники хорошо знакомы с такой системой. И вот результат: реальные располагаемые доходы населения за 11 месяцев 2017 года сократились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое главное «достижение» объявленного выхода из кризиса. А цены-то при этом всё равно растут.

Рост ВВП, на который все так уповают, действительно имеет место быть. Даже западные институты, которые не заинтересованы в приукрашивании успехов российской экономики, ожидают ее роста на 1,7% - 1,8%. По европейским меркам весьма неплохо: Германия растёт примерно на 2% в этом году, Великобритания на 1,5%... Но это лишь на первый взгляд, пока не копнёшь глубже, и не посмотришь за счёт чего был достигнут рост. А дала его только подорожавшая нефть. Средняя цена барреля нефти марки Urals по итогам тех же 11 месяцев оказалась на 27,2% выше, чем в прошлом году. Естественно, это привело к хорошему росту добывающей промышленности.

А вот в сфере обрабатывающей промышленности, той, которая занимается переработкой сырья и созданием готовых товаров, похвастаться нечем. Да, в мае был рост на 5,7%, в июне на 2,9%, но на этом всё и закончилось. Ноябрь же отметился и вовсе рекордным спадом - на 4,7%. Такого не было даже в самый разгар кризиса! Печально, ведь именно предприятия обрабатывающей промышленности способны создавать товары с большой добавленной стоимостью и привлекать в страну инновационные технологии. Только это может обеспечить стране независимость от пресловутой нефтегазовой иглы.

Почему так вышло? Во-первых, из-за того, что у нас в 2017 году так и не появилось хоть какой-нибудь стратегии или программы развития. А так ждали: а мае свои разработки должны были представить и Центр стратегических разработок во главе с Кудриным, и Министерство экономического развития. И где они сейчас?

Также 2017 год дал нам понять, чего же ждать нам от развития новых финансовых технологий. Новости про криптовалюты сейчас на каждом углу: термины «ICO» и«блокчейн», «биткоин» уже плотно вошли в обиход россиян. И это понятно: новые способы проведения расчётов и привлечения инвестиций произвели эффект взорвавшейся бомбы на зароговевшем финансовом рынке (плюс ещё санкции). Новые инструменты позволяют быстро и эффективно привлекать средства и развивать бизнес. Вот даже в Беларуси недавно легализовали и криптовалюты, и биржи, и привлечение средств, и майнинг. А у нас Минфин грозится ввести уголовную ответственность за создание криптовалют. И после этого ещё хотят развивать цифровую экономику... Кажется, этот год окончательно стал годом, когда правительство свернуло куда-то не туда.

Раньше была надежда на то, что действующее правительство ещё способно начать работу по вызволению экономики из сонного застойного болота. Но сейчас стало совершенно ясно, что наших министров и депутатов всё устраивает в том виде, который есть сейчас. И это чревато застоем. России нужна большая встряска. Интеллектуальная.