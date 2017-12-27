Радио «Комсомольская правда» начинает вещать из Московского Дома Книги!

27 Дек. 22:30 2017-12-27T22:33:30+03:00

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Честно говоря, мечтали мы об этом давно. Стать ближе народу. В прямом смысле. И вот наконец у нас получилось организовать работу выездной студии в Московском Доме Книги!

Если будете в Москве, приходите в знаменитый магазин на Новом Арбате, 8. Сможете не только купить интересную книжку, но и живьем увидеть и послушать, как мы будем работать!

Если вы не в Москве или не сможете приехать, можете следить за трансляцией у нас на сайте прямо в этой заметке, или в любой из наших групп в социальных сетях, а также на нашем официальном канале в YouTube. Слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Нашим первым гостем станет Тина Канделаки. Поговорим с ней о том, как решение олимпийского комитета скажется на российском спорте и будут ли наши телеканалаы транслировать олимпиаду в Корее.

Вы можете звонить в прямой эфир Тине Канделаки по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

Селфи с Тиной Канделаки с хештегом #радиокп приветствуются :)

Надеемся, что первый блин не будет комом. Но если что, вы на нас сильно не сердитесь пожалуйста!