Татьяна Устинова и Дина Рубина – любимые писатели России

27 Дек. 22:11 2017-12-27T23:22:31+03:00

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Глядя в рейтинг, составленный уважаемым изданием, задаешься вопросом: а где же наша любимая Дарья Донцова, которая раскупалась, будто горячий пирожок, много лет подряд? Forbes объясняет это тем, что нынче литературный рынок переживает тектонический сдвиг: «читательский интерес заметно сместился в сторону нехудожественной литературы и серьезных романов». Значительно выросло потребление книг по психологии, истории и естественным наукам. А легкое чтение – «существенно теряет в цифрах».

Итак, вот новейшие предпочтения российской публики

1. Татьяна Устинова «Селфи с судьбой»

Первый в десятке фаворитов книжного рынка - детектив Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой». С 14 февраля, когда текст вышел из печати, уже продано 81,1 тысяч экземпляров. Журнал отмечает, что ровно год назад предыдущий детектив Татьяны Витальевны разошелся 105 тысячами экземпляров, но в рейтинге занял только четвертую строку.

2. Дина Рубина «Бабий ветер».

В данный момент публика раскупила 75,65 тыс. книг. Можно только догадываться, что стало причиной такого внушительного коммерческого успеха. Возможно, пикантность темы: сюжет книги представляет собой переписку рассказчика с дамой-косметологом Галиной, которая трудится в США и переживает глубокий личностный кризис. Она явно устала от бесконечных сеансов эпиляции «зоны бикни», которые ей приходится проводить каждый день, и делится с читателями самыми интимными историями из жизни своих клиенток. А заодно – своими сердечными переживаниями. В интервью автору этих строк Дина Ильинична рассказала, что очень ответственно подошла к подготовке материала: она консультировалась с настоящим косметологом, живущим в Америке, и некоторые истории, рассказанные в книге, имеют под собой реальную почву.

3. Джоджо Мойес «Где живет счастье».

На третьем месте очутился роман британской журналистки. Нашему читателю этот автор уже знакома по книгам «До встречи с тобой» и «Танцующая с лошадьми». С момента выхода ее последнего текста, 28 февраля, в России было продано 60,93 тыс. экземпляров. Секрет успеха книги можно объяснить только тем, что это – типично дамское чтение. А в нашей стране, по данным портала LiveLib, 76% читателей – женщины. Главная героиня Сюзанна держит магазинчик недорогого антиквариата и переживает комплекс психологических проблем. В конце она, конечно, встречает любовь. В общем, девочки оценили. Судя по откликам в интернете, написано (или переведено) неблестяще. Однако любовь побеждает огрехи стиля.

4. Пола Хокинс «В тихом омуте».

Еще одна гражданка Великобритании продалась у нас в количестве 58 тыс. копий с августа, когда была опубликована. Детектив «В тихом омуте» - о женщине, которая расследует убийство другой женщины (своей сестры), за которым тянется целая серия убийств – тоже женщин. На вопрос, почему это раскупают, ответ – в предыдущей главке.

5. Александра Маринина «Цена вопроса».

Королева российского детектива издала роман о честном генерале МВД Шаркове, который искренне трудится над программой, призванной искоренить коррупцию в правоохранительных органах. Однако кому-то невыгодно, чтобы в органах воцарился Закон и Порядок. Кто этот тайный вредитель? С момента выхода книги, 22 августа, продано 52,1 тыс. экземпляров.

Кроме упомянутых позиций, в десятку Forbes вошел также свежий Пелевин, «iPhuck 10», (с 26 сентября продано 48,1 тыс. экземпляров), «Тобол. Много званых» Алексея Иванова (с 23 ноября прошлого года — 46,67 тыс.), роман «Текст» Дмитрия Глуховского (чуть больше 44 тыс. экземпляров с 14 июня), сборник «В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории» (38 тыс. копий с 5 мая) и роман «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары (37,9 тыс. экземпляров с 24 ноября прошлого года). Последняя книга, несмотря на название, представляет собой мощнейший фолиант в 700 страниц, которым можно отбиться от маньяка в темной подворотне.