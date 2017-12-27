Наука побеждать

27 Дек. 23:15 2017-12-28T00:01:12+03:00

Гаранжин делает лучшее на что способен артист Машков — мыслит на на несколько шагов вперед

На экранах — главная российская премьера уходящего и, видимо, наступающего года. «Движение вверх» Антона Мегердичева — пробирающее до мурашек народное кино: так спорт еще никто не снимал

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Режиссер оговорился перед премьерой: «События фильма могли разворачиваться в условиях какого угодно вида спорта. Сама история — абсолютно человеческая. Так уж случилось, что произошла она в «декорациях» баскетбола.

Антон Мегердичев разглядел в сценарии о спортивной борьбе социально-производственный план и повестку дня.

Подслеповатые титры, намеренно приземленный пролог: в кадре — безликая подворотня с видом на баскетбольное поле. Мальчишка-колясочник подначивает нервничающего папашу: отсюда не добросишь! Но тот — аккуратно, наискосок через всю площадку — кладет мяч в корзину. За мгновение до команды «Мотор!» тренер умолял Владимира Машкова попасть хотя бы в щит. Что это, полное перевоплощение или фарт? В контексте дальнейших событий — перст судьбы.

Неподалеку в обшитом дубом кабинете решается судьба этого самого советского человека, ленинградского тренера Гаранжина. Его предшественник, наставник союзной сборной по баскетболу уволен за допущенный промах. До Олимпиады всего год и вот, номенклатурно-спортивный босс (Сергей Гармаш) приглашает преемника на разговор. Гаранжин соглашается принять пост если будет одобрен ряд предложений: ему позволят самостоятельно сформировать сборную, дадут свободу действий и отпустят тренироваться за рубеж. Понимая, что иначе на международном уровне нам ничего не светит, функционер-перестраховщик дает добро. И тут начинается самое интересное — творческая работа со сложными обстоятельствами в критически сжатые сроки.

Очевидно, соавторы сценария трактовали фильм в античном ключе. Источником вдохновения для драматургов Куликова и Курейчика служил миф об аргонавтах, пустившихся к неведомым берегам за Золотым руном (в данном случае — олимпийским золотом). Для начальства невероятная победа — символический знак торжества официальной утопии, осуществление которой было обещано гражданам аккурат к 80-му году. Одна беда: американцы играют круче всех в мире, ведь у них иной климат и отбор, а в каждой подворотне по кольцу и команде.

Однако, авторы подчеркивают: заявка на олимпийский триумф — личная инициатива Гаранжина, которому позарез понадобились вечнозеленые бумажки на заграничную операцию ребенка. Зрение наставника обостряет душевная боль — он прекрасно видит, что его ребята не готовы сыграться и скорей всего потонут в пучине соблазнов на территории вероятного противника. Гаранжин делает лучшее на что способен артист Машков — мыслит на на несколько шагов вперед. То и дело оступаясь, ни разу не утрачивает внутреннее равновесие. Принимает к рассмотрению любую затрещину судьбы.

Капитан сборной «Поллукс» Модестас Паулаускас (Джеймс Тратас) мучительно решает: рискнуть побороться за олимпийское золото или сразу свалить на ПМЖ. Его закадычный друг, «Кастор» Сергей Белов (Кирилл Зайцев) спит и видит как блеснет на глазах у международного сообщества личным мастерством. «Орфей» Александр Белов бредит «Эвридикой» (Александра Ревенко) и узнает о смертельном диагнозе. «Геракл» Иван Едешко не сразу обретает уверенность в собственных силах. Прочие «аргонавты» страдают близорукостью, ширпотребством и волюнтаризмом. Олимпийской сверхмотивацией тут не пахнет.

Но, по сути, она-то и является Золотым руном, необходимым залогом победы.

Сильные метафоры — необходимый элемент серьезной картины, но не стоит переоценивать их роль. Суть «Движения ввверх» - в человеческой алхимии и здесь постановщик оказывается на сообразной пафосу высоте — Мегердичев скрывается в тени своей выдающейся работы. Задействовав невероятный оптический арсенал, он использует баскетбольную площадку как подмостки античной трагедии, сплетает и распускает узелки судьбы в режиме реального времени мюнхенского баскетбольного матча. Собственно этим занимается его Гаранжин, ломающий рисунок американской игры, на сто процентов использующий индивидуальный стиль каждого парня, вживую монтирующий сборную на площадке, орущий «пас на доверие!»

Преодолев инерцию «Легенды №17», где механизм успеха был раскрыт в отношениях тандема «тренер Трасов — голкипер Харламов», продюсеры Михалков, Верещагин и Златопольский раскрыли спортивную тему как наш национальный — командный, а, вернее, артельный подвиг, производящий нечто более существенное, чем индивидуальный успех. А именно — дух доверия, самопожертвования, взаимовыручки, в которой слово «че-ло-век» в самом деле звучит гордо.

Человек - это реальный капитан команды Сергей Белов зажигающий олимпийский огонь в Лужниках в 1980-м году. И его однофамилец Александр, заколотивший последний мюнхенский мяч в американскую корзину на последней секунде матча, переживший свой триумф всего на шесть лет...

Пересмотрите легендарный поединок, оцените красоту игры, хватайте ребятишек и в кино. Там впервые за тридцать лет вам покажут какими мы были и какими станем. Если сработаемся.