Ханты-Мансийские каникулы

27 Дек. 23:21 2017-12-28T00:49:03+03:00

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В Ханты-Мансийск я собирался как на край света. Все-таки это тайга. И там (в моем представлении) должно быть ОЧЕНЬ холодно. Однако организаторы пресс-тура смотрели на вещи оптимистичней и попросили взять с собой... плавки. Я даже решил, что у меня вспышка географического кретинизма. И полез за атласом. Но нет. Все правильно. Ханты-Мансийский автономный округ входит в состав Тюменской области, а это, на минуточку, Крайний Север (плавки, как выяснилось, нужны для похода в баню, которая нас поджидала в дремучем заснеженном лесу).

Местная жительница Ирина Агафонова очень любит свой город и чтит его традицииФото: Павел КЛОКОВ

В ГЛАЗА МЕДВЕДЮ НЕ СМОТРЕТЬ

Из Москвы до Ханты-Мансийска лететь три часа. У маленького городка с населением 100 тысяч человек есть свой международный аэропорт (его построили после открытия новых месторождений нефти и газа - еще при Брежневе). Сразу по прибытию мне выдали памятку о том, как правильно вести себя при встрече с медведем. Я сделал вид, что меня это не удивляет. И втихаря прочитал:

«Держитесь редколесья и стучите кружкой о котелок. При встрече с медведем не проявляйте признаков страха и не смотрите ему в глаза. Зверь воспримет это как агрессию. Не имитируйте рычание, машите руками и помните, прыгать в воду нет смысла».

Вдохновившись таким началом, я заметил, что на улице совсем не холодно. И даже почти как в Москве (-6 ºС).

Несмотря на свою древность, чумы до сих пор пользуются популярностью у народов СибириФото: Павел КЛОКОВ

- Да разве это зима?.. - с досадой согласился один из местных жителей. - Баловство, а не погода. В прошлом году в декабре было -51, а в Нижневартовском районе -62. В такой мороз никакая бацилла не пристанет.

Но туристы тянутся в эти дни в Ханты -Мансийск не только из-за теплой зимы. В этом году его официально признали Новогодней столицей России. А потому городские власти подготовили уйму мероприятий, о чем «Комсомолка» уже писала. И проходить они будут до самого Рождества.

Жилище северных народов строили без перегородок, чтобы было теплееФото: Павел КЛОКОВ

Вообще путешествия по Русскому Северу с каждым годом становятся популярнее. Программы самые разные. Например, можно пожить в лесу на стойбище. Не Майами, конечно. И даже не Сочи. Но свои развлечения тоже есть. Одно дело лежать возле примитивного бассейна и обгоревшей рукой тянуться к стакану с теплым коктейлем. И другое, встать в четыре утра и на легком тридцатиградусном морозце запрячь оленя в упряжку. Говорят, бодрит. Я уже не говорю про всяческие дегустации, на которых можно попробовать строганину, а также мясо оленя, лося и медведя.

С помощью огня и угольков на севере избавляются от собственных тревогФото: Павел КЛОКОВ

ПРОСТО РАЙСКИЙ ГОРОДОК

По дороге в гостиницу я не мог оторвать глаз от густого леса, мимо которого мы ехали. Все чудилось, что сейчас из этих дебрей вылезет медведь и, потирая лапами сонную морду, уставится на столичных гостей. Но нам, как ни странно, повезло и из леса никто не вышел. А местные вообще на здоровенные ели и сосны не обращают никакого внимания. Точно также, как южане проходят мимо моря, даже не взглянув на него.

Памятника Ильичу на центральной площади Ханты-Мансийска нет, зато у местных медведей в лесу естьФото: Павел КЛОКОВ

Лично для меня главная достопримечательность Ханты-Мансийска - это его размер. Все рядом. Особенно в представлении жителя Москвы. Чтобы вы понимали, по площади столичный район Ясенево в два с половиной раза больше Ханты-Мансийска. И почти в два раза больше по населению. Тем не менее ходить пешком в Новогодней столице не очень любят и зимой оставляют машины под домом с работающими моторами. Чтобы не мучиться морозным утром. Город расположен в 20 километрах от слияния Иртыша с Обью.

Вот на такой машиненке рассекают жених и невеста в Ханты-МансийскеФото: Павел КЛОКОВ

Вообще по дороге в провинцию невольно представляешь себе неказистые хрущевки, старые обшарпанные здания и памятник Ильичу перед городской администрацией. Я и сам жил в таких городках и знаю, о чем говорю. Но Ханты-Мансийск удивительным образом эти ожидания опровергает. И если в нем что-то строят, то обязательно на совесть. Есть, например, биатлонный центр. Так это не просто лыжная трасса для местных школьников, а площадка международного значения, на которой проводят Чемпионаты мира. Или шахматная академия. В ее стенах также проходят крупнейшие соревнования. Или Парк славянской письменности и культуры (единственный в мире).

В музее геологии, нефти и газаФото: Павел КЛОКОВ

- Ну а что вы хотели здесь увидеть? - с гордостью вопрошает житель Ханты-Мансийского района Дмитрий Степанов. - Наш регион добывает 50 процентов всей российской нефти. И если что-то делается, то только по высшему разряду. Например, в Когалыме недавно отгрохали океанариум. Вы съездите, посмотрите. В Москве такого нет.

Я спорить не стал. Хотя наш океанариум (тот, что на ВДНХ) тоже не хухры-мухры. Самый большой в Европе.

А это мост влюбленных, где счастливые парочки Ханты-Мансийска вешают свои замочки, а коммунальщики их потом срезаютФото: Павел КЛОКОВ

ГОРИТЕ, ТРЕВОГИ, В ОГНЕ

- А теперь мы все свои заботы и тревоги мысленно предадим огню! - предприниматель и местная жительница Ирина Агафонова, накинув национальное платье, подвела гостей к пылающему костру. - Для этого нужно сосредоточиться. Взять догоревший уголек и растереть им щеки.

Аллея СнеговиковФото: Павел КЛОКОВ

По-моему, кроме меня и самой Ирины делать этого никто не стал.

- Я представляю «Центр ремесел Ас Аланг» и проведу для вас небольшую экскурсию, - продолжала женщина. - Перед вами жилище оленеводов, которое называется чум. Справа от него расположен лабаз. Видите? Зимой в нем хранятся продукты, а летом - одежда.

- А медведи тут есть? - спросил кто-то из журналистов.

- Конечно, - невозмутимо ответила Ирина. - И очень много.

Главная елка Ханты-МансийскаФото: Павел КЛОКОВ

Я сунул руку в карман и убедился, что моя памятка на месте. Затем слепил снежок и почистил им щеки. Минут через десять мы были уже возле проруби и избавлялись от тревог с помощью речной воды. А еще через десять сидели возле печки и наслаждались ухой.

Кстати, местные деликатесы - это вообще отдельная тема для публикации (а, может быть, даже книги). Со мной в этой поездке был мой коллега и колумнист «КП» Дмитрий Михайлин, который часто ездит в Ханты-Мансийск (все никак не останется). Полгода назад, во время очередного своего визита, он поделился с местными старожилами своей болью. Мол, почему у вас негде поесть местной еды. Это же первое, что волнует нормального туриста.

Вечерний Ханты-МансийскФото: Павел КЛОКОВ

- При таком-то богатстве - от муксуна и нельмы до белых грибов, включая всю возможную дичь, - пожимает плечами Дмитрий, - что ни заведение, то салат «Цезарь» или какие-нибудь суши.

Сказано - сделано. Теперь почти во всех заведениях города есть северное меню. А там!.. Вы только послушайте. Оленина холодного копчения. Стерлядь на пару в белом вине. Котлеты из щуки с теплыми овощами. Муксун слабосоленый с молодым картофелем и хреном... В общем, названия не для слабонервных...

Теперь Дмитрий Михайлин называет Ханты-Мансийск городом без недостатков. И призывает меня бросить все и уехать туда жить. Я обещал подумать.

«ДЯДЯ, БЕРИТЕ ЛЕДЯНКУ»

Описывать природу в моем случае считаю бесполезным занятием. Во-первых, потому что я не Тургенев (и слава Богу). А, во-вторых, мой словарный запас все равно не позволит мне передать ту атмосферу, которая там царит. Тот чистый пьянящий воздух. И тишину.

Приехать в Ханты-Мансийск и не увидеть мамонтов - все равно что в Париже не посмотреть на Эйфелеву башнюФото: Павел КЛОКОВ

А потому предлагаю пересесть на снегоход и вместе со мной выехать в поле. Сотрудник базы «Остяко-Вогульск» катал меня по местным окрестностям как какого-то чиновника. Причем так быстро, что я потерял шапку.

- Ничего, найдем, - пообещал водитель и плавным движением руки развернул аппарат.

- Да ее, небось, уже волки утащили, - проворчал я, держась одной рукой за сидение, а другой потирая уши.

Но волки не успели. Да и зачем им в такую теплынь моя ушанка?

В центре города стоит громадная елка (высотой 31 метр) , которой местные жители очень гордятся. Там же, на площади, из обычного льда отлит целый городок. Особенной популярностью пользуется горка. Причем не только у детей, но и у взрослых. Не знаю, что там такого было в моих глазах, но один мальчишка, увидев, как я топчусь на вершине, протянул мне свою ледянку и сказал:

- Вам, наверное, не на чем прокатиться... Берите.

И как после этого не уехать жить в Ханты-Мансийск?

На мамонтов не залезать!Фото: Павел КЛОКОВ

ЗАТРЕЩИНА ОТ ШАМАНА

Отдельным пунктом в нашей программе было открытие Чумовой улицы. Там же расположен знаменитый археопарк с его группой скульптур, изображающих мамонтов. Побывать в Ханты-Мансийске и не увидеть эти фигуры - все равно что приехать в Париж и не посмотреть на Эйфелеву башню. По крайней мере, мне так объяснили.

И, действительно, зрелище классное. Эти мамонты стоят у подножия ледникового останца (в натуральную величину). Надо ли говорить, что все туристы фотографируют их с разных сторон. Залезают на хобот и под брюхо, обхватывают лапы и цепляются за бивни. Карабкаться на спины вымершим млекопитающим запрещено, о чем предупреждает специальный знак.

Меня вместе с Димой Михайлиным подловили корреспонденты из местной телекомпании и стали расспрашивать о впечатлениях. Обычно я в таких случаях признаюсь, что тоже работаю журналистом и интервью не даю. А тут вдруг стал позировать и даже что-то сказал.

В одном из чумов нас встретили две девушки - Люба и Лена. Обе - представительницы народа ханты. Они приехали на праздник по специальному приглашению, так как живут в Сургутском районе на стойбище в лесу. Настолько скромные, что боятся слово сказать. Зато шурпу из оленины готовят просто отменную. Я съел две порции (за себя и за Диму).

- Женщина должна уметь готовить, - сообщили мне девчонки. - Иначе ее просто не возьмут замуж. И еще она должна уметь шить.

- А как у вас выходят замуж? - спросил я.

- Обычные смотрины. Приходят родители жениха, знакомятся и смотрят на невесту. А хозяева оценивают жениха.

В общем, в лучших брачных традициях Руси.

Возле одного из мамонтов я встретил настоящего шамана, который разулыбался и вдарил мне по бубну. Видимо, для прибавления ума...

И еще из наблюдений. Во время народных гуляний я не встретил ни одного пьяного жителя. Полиции тоже не было.

ОФИЦИАЛЬНО

На второй день моих Ханты-Мансийских каникул прошла небольшая пресс-конференция, на которой замгубернатора округа Югра Алексей Забозлаев рассказал «КП», что считает теплую зиму удачным стечением обстоятельств, потому как многие новогодние мероприятия проходят на улице.

- Это же лучше, чем минус пятьдесят, - заметил чиновник. - При этом Ханты-Мансийск остается городом с самым белоснежным снегом и крепкими морозами. Да и елки, если честно, у нас тоже самые красивые.

- А сподвигнет ли статус Новогодней столицы на дальнейшее развитие города? В плане инфраструктуры, например.

- Я думаю, что да. Хотя инфраструктура у нас и так создана под событийные мероприятия. И каких-то грандиозных изменений здесь не требуется.

По словам председателя городской думы Константина Пенчукова, в Ханты-Мансийске специально для новогодних мероприятий организовано 14 площадок и обслуживают их 900 человек.