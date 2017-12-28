Идеальна в 49: Светлана Бондарчук показала стройную фигуру в бикини

СЕГОДНЯ 02:05 2017-12-28T02:32:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Светлана Бондарчук – яркий пример того, что после развода, как и после сорока, жизнь только начинается. Отпустив экс-супруга, режиссера Федора Бондарчука, к молодой сопернице Паулине Андреевой и сумев при этом сохранить с ним теплые отношения, редактор глянцевого журнала вовсю наслаждается жизнью и новой любовью. Накануне Нового года Светлана улетела на солнечный индонезийский остров Бали. В Инстаграме Бондарчук нет ни намека на то, что вместе с ней на отдых улетел ее новый бойфренд – фотограф Сергей Табунов, но, скорее всего, он вряд ли отпустил красавицу возлюбленную одну в новогодние раздники. И Светлана наверняка нежится под солнцем на тропическом острове в компании милого друга, который младше нее на 12 лет.

В своем микроблоге Бондарчук поделилась пляжным снимком, на котором она сфотографирована в бикини. Экс-супруга режиссера стоит на фоне океана, демонстрируя стройную талию и плоский живот. К слову, на Бали Светлана была совсем недавно – в сентябре. Видимо, остров настолько понравился избалованной путешествиями светской львице, что Мальдивам и Сен-Бартсу она вновь предпочла этот достаточно демократичный курорт. Многие судачат, что недорогую Индонезию Светлана полюбила именно после того, как у нее начался роман с Сергеем Табуновым – говорят, фотографу очень нравится этот остров с его молодежной тусовочной атмосферой.

В 49 лет Бондарчук, как бывшая модель, сохранила идеальную фигуру, с которой – хоть сейчас на подиум. Недаром Сергею так нравится снимать Светлану в нижнем белье, вышагивающую по «языку». В его Инстаграме можно найти немало снимков подруги, некоторые – достаточно провокационные. Впрочем, такую красивую женщину, как Светлана, можно снимать бесконечно.

tabunotabuno С Днём Рождения

После расставания одной из самых красивых пар отечественного кино Федора и Светланы Бондарчук многие были уверены, что экс-супруги больше не общаются друг с другом. Но, оказывается, это не так. Федор и Светлана периодически видятся, более того – отлично проводят время вместе. О том, что его родители даже после разрыва очень хорошо ладят друг с другом, рассказал их сын Сергей Бондарчук. По словам Сергея, родители долго пытались ему объяснить, почему они разводятся. Сын первым узнал о том, что супруги решили расстаться после 25 лет брака.

- Было много мужских разговоров, - рассказал Сергей, - И с мамой тоже мы это обсуждали. Но главное, что родители говорили и друг с другом. Мы все переживали, но старались не лезть. Мы видели, что они разбираются, и точно разберутся.

Расставание режиссера и его жены Светланы прошло цивилизованно. Сейчас их отношения являются более чем теплыми, что большая редкость для экс-супругов. Тем более, что оба нашли свое счастье. Слухи о том, что у Светланы роман с 37-летним модным фотографом Сергеем Табуновым, появились совсем недавно, хотя Бондарчук регулярно видели в его компании на протяжении последних двух лет. Но недавно источник в окружении пары рассказал, что дружба переросла в более сильное чувство.

tabunotabuno Всё кружатся и всегда

- Они постоянно проводят время вместе, ездят отдыхать. Любят посидеть с друзьями в грузинском кафе DIDI, баре Denis Simachev или прогуляться по Новому Арбату, - рассказал источник из близкого окружения пары. - В октябре вместе летали в Японию – там у Сережи основная работа. Кстати, у них много общих творческих друзей: Рената Литвинова, Алексей Киселев, Надежда Оболенцева... Никто даже не заметил, как все завертелось. А когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова.