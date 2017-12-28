Новые фильмы в январе 2018 года: что посмотреть с 4 по 11 января

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-28T10:04:25+03:00

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ХУ ИЗ ХЬЮ?

«Величайший шоумен»

РЕЖИССЕР: МАЙКЛ ГРЭЙСИ.

В РОЛЯХ: Хью Джекман, Мишель Уильямс.

См. в кинотеатрах: «Синема парк», «Люксор», «Пять звезд».

Представление многих зрителей о цирковом искусстве зачастую ограничивается шуточками в духе «Советский цирк - корова села на шпагат». Если копнуть поглубже, обязательно начнут всплывать имена тех, кто, собственно, и придумал так глумиться над бедными коровами. Одним из таких затейников был энергичный американец по имени Пи Ти Барнум, свои таланты наиболее успешно приложивший именно в сфере циркового искусства. Организованные им бродячие цирковые труппы в позапрошлом столетии отлично зарабатывали сначала на американских, а затем и на мировых просторах, сделав Барнума человеком, считающимся одним из основоположников жанра.

Рассказать о жизни столь достойного господина можно по-разному и, наверное, мюзикл выглядит не самым очевидным способом донести до современного зрителя яркую биографию великого циркового менеджера. Однако именно подобную форму предпочли в Голливуде, поэтому и выбор актеров на главную роль оказался невелик, ведь главный герой должен был жечь сердца зрителей не только глаголом, но и вокалом. Роль в итоге доверили Хью Джекману, который солировал в австралийских мюзиклах еще до того, как превратился в Росомаху. Актер, разумеется, с поставленной задачей справился, хотя вряд ли сентиментальный поющий импресарио похож на реального Барнума - уж слишком герой Джекмана добр, честен и толерантен. Сложно с таким качествами построить бизнес-империю, причем не только в XIX веке.

Фото: Кадр из фильма

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

«Добро пожаловать на юг-2, или Соседям вход воспрещен»

РЕЖИССЕР: ЛУКА МИНЬЕРО.

В РОЛЯХ: Клаудио Бизио, Алессандро Гассман.

См. в кинотеатрах: «Карофильм», «Люксор».

«Добро пожаловать на юг» - популярная комедия, герой которой, заносчивый житель благополучного севера Италии, вынужден переехать в одну из южных провинций, обитатели которой кажутся ему безнадежными провинциалами. Продолжение фильма именовалось «Добро пожаловать на север» (несложно догадаться, что в нем происходило), а вот картины под названием «Добро пожаловать на юг-2» в природе не существовало. По крайней мере в природе итальянской. Зато в России такой фильм появится, и он, что любопытно, снят тем же режиссером, что делал «правильные» комедии про юг и север, да и актер Клаудио Бизио, игравший того самого заносчивого северянина, в картине присутствует. Правда, ее оригинальное название звучит как «Религии больше нет», а то, что увидят на афишах россияне, - лишь выдумка прокатчиков. Впрочем, фильм от этого хуже не стал. С чисто средиземноморской эмоциональностью он расскажет о том, как на маленьком итальянском островке местные жители и члены тунисской диаспоры пытаются понять, может ли ребенок-африканец играть младенца Христа в рождественской постановке.

Фото: Кадр из фильма

ХОЖДЕНИЕ ПО МУХАМ

«Тайная жизнь насекомых»

РЕЖИССЕРЫ: АРНО БУРОН, АНТУН КРИНГС.

См. в кинотеатрах: «Синема парк», «Пять звезд», «Люксор».

Прихлопнув в очередной раз муху или раздавив ненароком муравья, задумайтесь на секунду о том, что, возможно, насекомые живут не менее насыщенной жизнью, чем мы с вами. Вот, например, французские мультипликаторы об этом вспомнили, и сразу получился полнометражный анимационный фильм. В нем все как у людей, даже интереснее: есть добрая пчела Маргарита, занимающая королевский трон, есть ее злая кузина Югетт, на этот трон претендующая. А еще есть творческая личность, артист-романтик по имени Аполлон, сохнущий по Маргарите. На самом деле Аполлон - всего лишь кузнечик, но именно ему придется разыгрывать из себя супермена, когда Югетт захватит власть в стране и захочет превратить жизнь всех ее обитателей в настоящий кошмар.