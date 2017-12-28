Работа с регионами в 2018 году возобновится

СЕГОДНЯ 12:30 2017-12-28T14:39:28+03:00

Руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ сообщил, что серия Всероссийских семинаров-совещаний на эту тему будет продолжена

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В 2018 году Федеральное агентство по делам национальностей продолжит серию Всероссийских семинаров-совещаний по вопросам государственной национальной политики, сообщил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Эти мероприятия проводятся для руководителей региональных органов власти, курирующих вопросы национальной политики. «Такие семинары дают возможность получить ответы на вопросы о том, как формировать региональные программы, как повышать эффективность проводимых мероприятий, познакомиться с лучшими региональными практиками», - прокомментировал он.

Первый Всероссийский семинар Федеральное агентство по делам национальностей организовало 28 ноября. В нем приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, а также представители Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, общественных организаций. Семинар состоял из трех экспертных сессий.

Первая была посвящена новому направлению работы ФАДН России - вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов как одному из важнейших условий эффективной реализации государственной национальной и миграционной политики.

Вторая сессия затрагивала вопросы реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики» и приведение в соответствие с ней региональных программ, а также единые подходы к организации мероприятий.

На третьей сессии обсуждалась роль некоммерческого сектора в гармонизации межнациональных отношений.

Смотрите ролик, снятый по итогам Всероссийского семинара-совещания.