До и после полуночи: Малахов споет о своем «трансфере», Воробей взлетит, а Гришаева примерит костюм медсестры

СЕГОДНЯ 01:10 2017-12-27T12:48:43+03:00

На «России 1» не стали менять формат, к которому уже привыкли поколения телезрителей. Фото: "Россия 1"

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Что бы ни говорили злобные критики, но большинство россиян предпочитают встречать Новый год традиционно - за накрытым столом, с бокалом шампанского и мандаринами. И все это под аккомпанемент любимых песен, доносящихся из телевизора.

На «России 1» не стали менять формат, к которому уже привыкли поколения телезрителей: до полуночи здесь покажут традиционный «Парад звезд», а после боя курантов - «Голубой огонек».

- Я считаю, что Новый год - это семья, дом, телевизор, оливье, - говорит главный режиссер этих передач Сергей Широков. - Кто-то высказывает претензию - мол, ничего нового. А мы считаем, что традиции в новогоднюю ночь необходимы! В них - единение всей страны.

Снимали обе программы на «Мосфильме», в первом павильоне. «Парад звезд» в этом году ведут Филипп Киркоров и Николай Басков.

- Николай и Филипп, как обычно, зажгли! Мы готовим зрителям новогодние подарки, - раскрывает карты режиссер. - Готовимся к съемкам обычно с лета. Но бывают и стихийные номера. Например, сегодня придумали номер для Филиппа, который будет сниматься завтра. Концепция «Парада звезд» - в шуточной форме вспомнить все хорошее и все плохое, что было в уходящем году. Для Андрея Малахова хорошее - это переход на новый канал, где теперь он выпускает программу, в которой сам себе хозяин. На мотив песни «А он мне нравится» Малахов объяснил причины своего «трансфера» и вступил в пикировку с Максимом Галкиным.

- Получился очень смешной и добрый номер, - говорит Сергей Широков. - А еще всех нас удивила Елена Григорьевна Степаненко. Она похудела на 35 - 40 килограммов!

Несмотря на праздник, будет в программе и много политики. Юрий Стоянов спародирует Дональда Трампа и Ангелу Меркель, а Вадим Верник - премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Также Стоянов в паре со Станиславом Дужниковым споют частушки на злобу дня - о птичьем гриппе, футболе, экономике, снятии губернаторов и выдвижении Ксении Собчак на пост президента.

«- Выбор может сделать каждый.

- Лично я - за Ксению!

- У меня весною тоже будет обострение».

По традиции зрители увидят необычные дуэты. Так, Нонна Гришаева вдруг спелась с доктором Агапкиным. Костюм медсестры ей очень идет!

Сразу после полуночи на «России 1» начнется «Голубой огонек». Фото: "Россия 1"

Елена Воробей в новогоднюю ночь предстанет в образе Аллы Пугачевой. Как известно, Алла Борисовна отказалась в этом году от выступлений в праздничных телешоу. Пришлось пародистке заменить ее. Елена надела белое платье в перьях и спела с Николаем Басковым хит «Две звезды». Для их номера на сцене соорудили специальные качели, которые поднимали артистов вверх.

- У меня подобный номер есть в шоу «Игра», где я на качелях взлетаю ввысь, - признался Басков. - Так что за год я хорошо натренировался. А вот Лене Воробей было не так комфортно.

Несмотря на это, сняли номер довольно быстро - буквально за пару дублей.

Сразу после полуночи на «России 1» начнется «Голубой огонек». В этом году он станет самым длинным за всю свою историю - зрители увидят аж 80 номеров. В студию пригласили не только звезд, но и героев страны - спортсменов, врачей, космонавтов. Но главное - это, конечно, песни.

Для выступления Надежды Бабкиной и Дмитрия Губерниева, которые спели песню «Снег-снежок» про зимние виды спорта, на сцене поставили огромную горку. Весила вся конструкция больше 200 кг! Выглядела горка вполне убедительно и даже оказалась скользкой - шоу-балет друг за другом катался с этой горы, пока артисты пели.

А вот у Льва Лещенко и молодой певицы Дианы Ди получился просто волшебный номер - под стать празднику. На сцене появится огромный стеклянный шар, внутри которого под кружащимся снегом танцуют люди и строят снеговика.

Самые красивые и эффектные номера смотрите в новогоднюю ночь на канале «Россия 1» - до и после боя курантов. И встречайте Новый год с любимыми!