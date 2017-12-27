Выходят на арену колобки...

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-26T13:58:12+03:00

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Гвоздем цирковой шоу-программы вновь открывшегося цирка Владивостока стал номер под названием «Империя львиц». Причем «императрицы» оказались совсем не шальными, а вполне даже раздобревшими. Фотографии упитанных хищниц, их не совсем атлетичную форму раскритиковали интернет-пользователи, назвав животных «жирненькими», «булочками» и «колобочками».

Некоторые предположили, что большие кошки сидят на стероидах и антибиотиках. Другие же выразили мнение, что животных просто бесконтрольно закармливают, чтобы они были пассивны и неагрессивны.

- Наши львицы и тигрицы просто отлично питаются. Кроме того, они уже дамы в возрасте, поэтому у них и присутствует лишний вес. Однако при этом они блестяще выполняют все, что от них требуется. Мы соблюдаем строгий рацион, и в сутки кошки потребляют шесть килограммов мяса. Они действительно сильные, здоровые и красивые, - объяснил дрессировщик Виталий Смолянец.

Кстати, подобный скандал с лишним весом уже гремел в феврале, только в Китае. Тогда в сети появились фото пузатеньких полосатых кошек из Харбинского парка амурских тигров, которые больше походили на необъятных домашних котяр. Специалисты объяснили необычный вид хищников - они, мол, как медведи к зиме, подкапливают жирок про запас и чтобы не мерзнуть. Однако в дикой природе они двигаются гораздо больше из-за постоянной охоты. А в парке их кормят на халяву, вот они и подзапустили себя. Пришлось посадить на диету. К лету кошки пришли в форму.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Виктор АГАФОНОВ, ветеринар:

- Животные, как и люди, все индивидуальны. Кто-то из них больше склонен к полноте, а кто-то меньше. У хищниц действительно наблюдается избыточный вес, но если они достаточно взрослые, то их ожирение - это не очень хорошо, так как из-за этого идет нагрузка на сердечно-сосудистую систему и продолжительность их жизни сокращается. Если же лишний вес не мешает кошкам двигаться, то ничего ужасного тут в принципе нет. Львы и тигры набирают вес в преддверии зимы в области живота. Видимо, это также заметно повлияло на округлые фигуры хищниц.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, дрессировщик:

- Большинство животных, которые живут на воле, худые, им часто приходится охотиться, чтобы выжить, и голодать, когда пищи нет. В цирке для них созданы идеальные условия, вот они и выглядят хорошо. И у нас тоже есть львы, которые имеют лишний вес. И я, если честно, этим только горжусь. А все остальное нагнетают зоозащитники, которые стремятся к тому, чтобы грязными способами уничтожить цирк. Прицепиться, по сути, можно к чему угодно.