Прорыв: в чем секрет молодой кожи, показало новое исследование

28 Дек. 15:28 2017-12-28T15:44:07+03:00

«Мы были особенно удивлены, когда увидели, что их кожа выглядела моложе, потому что она... вела себя моложе!». Фото: EASTNEWS/AFP

Существует множество косметических, и - что немаловажно - дорогих методов омоложения. А между тем, есть совершенно бесплатный вариант

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Ботокс, подтяжки лица, кремы с эффектом лифтинга - самые распространенные методы в борьбе за более молодой кожей. Как правило, методы эти не дешевые. А между тем, есть более результативный, а главное, совершенно бесплатный вариант.

По мере старения внешний вид нашей кожи меняется: она теряет свою эластичность и становится тоньше, появляются морщины и печеночные пятна. Степень таких проявлений зависит от многих факторов - окружающей среды, образа жизни, влияние солнца. А теперь, как выяснилось, еще и от определенной работы генов.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые выглядят моложе своего возраста, имеют тенденцию к большей экспрессии специфических генов, связанных со здоровьем кожи.

Ведущий автор исследования д-р Алекс B. Кимбалл, который работает в Медицинском центре Бет-Израйел в Бостоне, предполагает, что активизация этих генов как раз и является причиной замедления процесса старения кожи.

Исследователи пришли к таким выводам, анализируя на протяжении нескольких лет состояние эпидермиса 158 женщин со светлой кожей в возрасте от 20 до 74 лет. Некоторые из них, согласно цифровому анализу , выглядели значительно моложе своего хронологического возраста. Показатели были проанализированы на предмет изменений, связанных со старением.

Женщины также должны были сдать образцы слюны, которые использовались для определения генотипа.

А дополнительно к этому ученые взяли биопсию кожи у каждой участницы эксперимента из зон, подверженных воздействию солнца, включая лицо и предплечье, а также из ягодиц как наиболее защищенной от солнца части тела.

С годами кожа теряет свою эластичность и становится тоньше, появляются морщины и печеночные пятна.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате всех этих этапов был выявлен ряд изменений в экспрессии генов, которые протекают на протяжении от 20 до 70 лет (причем эти изменения особо ускоряются в возрасте от 60 до 70 лет). Также были выявлены изменения функции барьера кожи.

А сравнение разных участков кожи подтвердило раннее предположение, что воздействие ультрафиолетового излучения является основной причиной изменений в коже.

Более того, ученые выявили интересную закономерность: как оказалось, экспрессия генов у женщин, которые выглядели моложе своего возраста, были сопоставимы с характеристиками женщин, которые были моложе.

«Мы были особенно удивлены, - говорит доктор Кимбалл, - когда увидели, что их кожа выглядела моложе, потому что она... вела себя моложе!».

По мнению ученых, увеличение экспрессии конкретных генов может быть осуществимой стратегией замедления старения кожи. Если результаты подтвердятся в будущих исследованиях, антивозрастные кремы и ботокс, вполне вероятно, останутся в прошлом.

Результаты исследования опубликованы в Журнале Американской академии дерматологии.

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