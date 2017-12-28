2017-12-28T15:44:07+03:00
Здоровье

Прорыв: в чем секрет молодой кожи, показало новое исследование

Существует множество косметических, и - что немаловажно - дорогих методов омоложения. А между тем, есть совершенно бесплатный вариант
Олег КОЛЕСОВ
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«Мы были особенно удивлены, когда увидели, что их кожа выглядела моложе, потому что она... вела себя моложе!».«Мы были особенно удивлены, когда увидели, что их кожа выглядела моложе, потому что она... вела себя моложе!».Фото: EASTNEWS/AFP
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Ботокс, подтяжки лица, кремы с эффектом лифтинга - самые распространенные методы в борьбе за более молодой кожей. Как правило, методы эти не дешевые. А между тем, есть более результативный, а главное, совершенно бесплатный вариант.

По мере старения внешний вид нашей кожи меняется: она теряет свою эластичность и становится тоньше, появляются морщины и печеночные пятна. Степень таких проявлений зависит от многих факторов - окружающей среды, образа жизни, влияние солнца. А теперь, как выяснилось, еще и от определенной работы генов.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые выглядят моложе своего возраста, имеют тенденцию к большей экспрессии специфических генов, связанных со здоровьем кожи.

Ведущий автор исследования д-р Алекс B. Кимбалл, который работает в Медицинском центре Бет-Израйел в Бостоне, предполагает, что активизация этих генов как раз и является причиной замедления процесса старения кожи.

Исследователи пришли к таким выводам, анализируя на протяжении нескольких лет состояние эпидермиса 158 женщин со светлой кожей в возрасте от 20 до 74 лет. Некоторые из них, согласно цифровому анализу , выглядели значительно моложе своего хронологического возраста. Показатели были проанализированы на предмет изменений, связанных со старением.

Женщины также должны были сдать образцы слюны, которые использовались для определения генотипа.

А дополнительно к этому ученые взяли биопсию кожи у каждой участницы эксперимента из зон, подверженных воздействию солнца, включая лицо и предплечье, а также из ягодиц как наиболее защищенной от солнца части тела.

С годами кожа теряет свою эластичность и становится тоньше, появляются морщины и печеночные пятна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С годами кожа теряет свою эластичность и становится тоньше, появляются морщины и печеночные пятна.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате всех этих этапов был выявлен ряд изменений в экспрессии генов, которые протекают на протяжении от 20 до 70 лет (причем эти изменения особо ускоряются в возрасте от 60 до 70 лет). Также были выявлены изменения функции барьера кожи.

А сравнение разных участков кожи подтвердило раннее предположение, что воздействие ультрафиолетового излучения является основной причиной изменений в коже.

Более того, ученые выявили интересную закономерность: как оказалось, экспрессия генов у женщин, которые выглядели моложе своего возраста, были сопоставимы с характеристиками женщин, которые были моложе.

«Мы были особенно удивлены, - говорит доктор Кимбалл, - когда увидели, что их кожа выглядела моложе, потому что она... вела себя моложе!».

По мнению ученых, увеличение экспрессии конкретных генов может быть осуществимой стратегией замедления старения кожи. Если результаты подтвердятся в будущих исследованиях, антивозрастные кремы и ботокс, вполне вероятно, останутся в прошлом.

Результаты исследования опубликованы в Журнале Американской академии дерматологии.

. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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