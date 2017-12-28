Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки за 400 тысяч долларов

28 Дек. 15:56 2017-12-28T16:04:49+03:00

И тут же сфотографировался на ее фоне со Шварценеггером

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«Он памятник себе воздвиг..» - это не только про солнце русской поэзии, но и про звезду американской киноиндустрии Сильвестра Сталлоне, который взял и купил себе в спальню статую Рокки. Обошлась покупку исполнителю знаменитой роли не много, ни мало в 400 тысяч долларов. Но он говорит, что не жалко, это же память.

Это, к слову, одна из двух работ, сделанных скульптором Томасом Шомбергом. Оригинал можно увидеть в фильме «Рокки 3» (1982), в котором Сталлоне сыграл главную роль. В настоящее время скульптура выставлена в Филадельфии, сообщает TMZ.

Вторая работа на протяжении многих лет находилась в Зале чемпионов в Сан-Диего, но после его закрытия была выставлена на аукцион. Вот ее и купил актер. И тут же опубликовал фото. С памятником и другом. Ну а то, что приятель Арнольд Шварценеггер – так это чистое совпадение.