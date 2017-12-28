2017-12-28T16:04:49+03:00
Звезды

Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки за 400 тысяч долларов

И тут же сфотографировался на ее фоне со Шварценеггером
Ольга АНТОНОВА
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Фото с памятником и другомФото с памятником и другом
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«Он памятник себе воздвиг..» - это не только про солнце русской поэзии, но и про звезду американской киноиндустрии Сильвестра Сталлоне, который взял и купил себе в спальню статую Рокки. Обошлась покупку исполнителю знаменитой роли не много, ни мало в 400 тысяч долларов. Но он говорит, что не жалко, это же память.

Это, к слову, одна из двух работ, сделанных скульптором Томасом Шомбергом. Оригинал можно увидеть в фильме «Рокки 3» (1982), в котором Сталлоне сыграл главную роль. В настоящее время скульптура выставлена в Филадельфии, сообщает TMZ.

Вторая работа на протяжении многих лет находилась в Зале чемпионов в Сан-Диего, но после его закрытия была выставлена на аукцион. Вот ее и купил актер. И тут же опубликовал фото. С памятником и другом. Ну а то, что приятель Арнольд Шварценеггер – так это чистое совпадение.

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