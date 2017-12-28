2017-12-28T16:23:38+03:00
Звезды

У тяжелобольного Николая Носкова родилась вторая внучка

Поклонники рады, что в жизни певца появились счастливые события
Ольга АНТОНОВА
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По словам артиста, он чувствует себя лучше, а все это время рядом с ним находилась его женаПо словам артиста, он чувствует себя лучше, а все это время рядом с ним находилась его жена
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Для Николая Носкова уходящий год был очень непростым: весной у него случился спинальный инсульт, потом он ждал операцию по удалению тромба в шейном отделе, но старался не терять оптимистичного настроя. Тем более, что все это время ее поддерживали родные: жена Марина и дочь Екатерина. А последняя вчера, 26 декабря сделала папе подарок – подарила вторую внучку.

Сообщение о пополнении в семье певца появилось в его официальной группе в соцсети Вконтакте:

«Дорогие друзья! Спешим разделить с вами радость! Вчера, 26 декабря 2017 года в 22:46 по московскому времени, накануне самого волшебного праздника, у Николая Ивановича родилась замечательная внучка! Теперь он с гордостью носит почетное звание "Дважды дедушка", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте нынешнего года пресса написала о том, что Николай Носков был госпитализирован в госпиталь «Лапино» в тяжелом состоянии. Николаю сделали операцию по удалению тромба в шейном отделе. Придя в себя, бывший солист группы «Парк Горького» рассказала поклонникам о своем самочувствии. По словам артиста, он чувствует себя лучше, а все это время рядом с ним находилась его жена - Мариной.

«Всем, для кого оказалась не чуждой моя беда, кто сумел разделить случившееся со мною, кому не безразлична моя судьба, как артиста! Спасибо вам и низкий поклон! Мое состояние после болезни стабилизировалось и становится значительно лучше с каждым днем. Надеюсь, что ваше участие станет тем стимулом, который поможет мне перебороть недуг гораздо быстрее.

К сожалению, именно сейчас, в момент болезни я узнал, что у меня есть недоброжелатели и злопыхатели, которые разводят сплетни и говорят неправду в своих интервью. Да, я еще болею, но скоро буду совершенно здоров и готов вновь радовать своих слушателей новыми песнями, которые я уже написал и планирую записать в ближайшем будущем!

Сообщаю, что моим единственным законным представителем в настоящий момент является моя супруга Марина Носкова, которая не отходит от меня ни на шаг. Некоторые злопыхатели пытаются очернитьнашу личную жизнь. Мы с Мариной вместе уже 37 лет, и у нас дочь, которую мы очень любим. У нас крепкая семья, и это главная сегодня для меня опора», - написал Николай на своей странице в Facebook.

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