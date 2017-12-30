2017-12-30T14:56:37+03:00
Звезды

Лепс признался, что часто отменяет концерты из-за плохого здоровья

По словам артиста, иногда ему приходится извиняться перед зрительным залом
Ольга АНТОНОВА
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Григорий Лепс иногда отменяет свои концерты. Всему виной - плохое самочувствие.Григорий Лепс иногда отменяет свои концерты. Всему виной - плохое самочувствие.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Григорий Лепс не часто бывает откровенен с прессой, да и времени на общения с журналистами не всегда находится, но ради программы «Мужское и женское» певец смог найти несколько часов в своем рабочем графике. В откровенном разговоре с телеведущей Юлией Барановской артист признался, что иногда бывает просто не в состоянии выступать.

По словам Лепса, всему виной его неважное самочувствие. «Бывает, да, что из-за здоровья отменяю. Концерт на концерт не приходится. Были моменты, когда выходил на сцену, извинялся перед залом и говорил, что выступления не будет», — рассказал Григорий Викторович. Он уточнил, что зрители, конечно, бывают в таких случаях разочарованы, но они могут при желании сдать купленные билеты или же прийти на выступление в следующий раз.

Певец всегда благодарен залу за то, что во время концертов зрители часто подпевают ему. По его словам, надо постоянно творить. Однако отец Лепса не верил, что тот состоится как исполнитель.

«Отцу сначала казалось, что это увлечение, он хотел, чтобы я был военным. Он не успел поверить в меня», - заметил он.

У артиста есть тренажерный зал, который он оборудовал под себя: у него висит боксерская груша, стоит беговая дорожка, а также установлены некоторые необходимые тренажеры. Лепс признается, что любит долго ходить. «38-40 километров ходил в Италии. Был в отпуске, долго шел один. В Москве меньше удается пройти», - рассказал певец.

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