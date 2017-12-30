Экономические итоги-2017: Не нефтью единой

30 Дек. 16:45 2017-12-30T17:03:23+03:00

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Доля экспорта нефти и энергетики в общей структуре российского экспорта составляет 64%. Остальные 36% приходятся на другие товары. Такие расчеты сделал Российский экспортный центр (РЭЦ) по итогам 10 месяцев уходящего года, цифры за год еще не проанализированы. Рост за январь-октябрь 2017 года составил 21%. Всего (исключая нефть) товаров было продано на 121 млрд долларов.

Как отметили аналитики РЭЦ, наибольший вклад в увеличение экспорта внесли металлопродукция (35% прироста), продовольствие (15%), продукция машиностроения (14%) химические товары (13%), драгоценные металлы и камни (11%).

Главными торговыми партнерами России стали страны Юго-Восточной Азии, по этому направлению экспорт увеличился почти в полтора раза. Следом идут страны Северной Африки – рост на 36%. Неожиданная "точка роста" – страны Восточной Европы: поставки выросли почти на четверть. Одно из наиболее перспективных направлений – Словакия. Несмотря на то, что страна входит в Евросоюз и поддерживает антироссийские санкции, бизнесмены здесь настроены развивать партнерство с Россией. В этом году товарооборот между странами вырос впервые за несколько лет, причем сразу на 30%. Основные товары – это синтетический каучук, фанера, холодильное оборудование и легковые автомобили.

- Интерес российских компаний к словацкому рынку очевиден, - пояснила директор по международному сотрудничеству РЭЦ Анастасия Иванова. - В 2017-м мы успешно поддержали целый ряд российско-словацких проектов на сумму примерно 50 миллионов долларов. Думаю, тенденция сохранится.

Объемы торговли могли быть гораздо больше если бы не санкции.

- Многие страны Восточной Европы против санкций. Но пока голосуют за – геополитическое давление на них слишком высоко, - поделился с «КП» экс-премьер министр Словакии Ян Чарногруский. - Новое австрийское правительство тоже высказалось против, болгарский премьер поддержал Россию. Уже создается группа государств внутри Евросоюза, которые могут объединиться и выступить «единым фронтом».