2018-01-06T20:13:01+03:00
Национальный вопрос в России

Игорь Баринов поздравил жителей России с Рождеством Христовым

Руководитель ФАДН России отметил, что праздник является символом добра и милосердия
Сергей ЧЕРНЫХ
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Руководитель ФАДН России Игорь Баринов.Руководитель ФАДН России Игорь Баринов.Фото: Сергей ЧЕРНЫХ
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«Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Праздник служит символом добра, милосердия, любви к ближним – тех ценностей, которые многие века являются нравственной и духовной опорой нашего государства.

Очень важно, что Русская Православная Церковь своим усердным и подвижническим трудом вносит огромный вклад в укрепление межнационального мира и согласия, помогает воспитывать у молодежи любовь к Отечеству и своим истокам.

Пусть в эти светлые праздничные дни в каждый дом придут счастье и радость. Желаю всем процветания и успехов в благих делах!»

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