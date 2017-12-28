2017-12-28T03:03:01+03:00
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Злодей года-2017 - цилиндр Тома Харди!

К такому выводу пришли британские журналисты из The Guardian, опубликовав этот немного странный рейтинг
Владимир КИРДЯШОВseriesmania
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Цилиндр - злодей года!Цилиндр - злодей года!Фото: кадр из фильма
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Если говорим доктор Хаус - то подразумеваем трость, если говорим Шерлок Холмс, видится трубка, Фредди Крюгер - полосатый свитер, Гарри Поттер - шарф в желтую полоску и круглые очки. В Великобритании составили рейтинг самых узнаваемых и колоритных персонажей сериалов 2017 года.

1 Цилиндр Тома Харди

Герой Тома Харди, Джеймс Кезайя Дилейни, в дурацком цилиндре, с всклокоченными волосами, сабельным шрамом на лице и африканскими татуировками неожиданно прибывает в Лондон на похороны скоропостижно скончавшегося отца. Но оказалось, что все остальное померкло рядом с несуразным цилиндром. Его признали одновременно и большим, и маленьким, и непонятным, и страшным. В общем - первое место!

Уолли Брандо, «Твин Пикс» Фото: кадр из фильма

Уолли Брандо, «Твин Пикс»Фото: кадр из фильма

2 Уолли Брандо, «Твин Пикс»

Двойник, темная личность агента Дейла Купера из культового сериала Дэвида Линча показался настолько безумным, что сразу понравился зрителям. И даже стал, возможно, воплощением всего третьего сезона.

Жуткие персонажи "Рассказа служанки" Фото: кадр из фильма

Жуткие персонажи "Рассказа служанки"Фото: кадр из фильма

3 Почти все персонажи «Рассказа служанки»

Действительно, кого не возьми в этой жуткой антиутопии - экспонат редкий, заслуживает внимания. Начиная от высших начальников и их дурацких и одновременно жутких обрядов по оплодотворению служанок и до самих пленных женщин, доведенных до состояния абсолютного безумия.

Маньяк Эд Кемпер. Фото: кадр из фильма

Маньяк Эд Кемпер.Фото: кадр из фильма

4 Серийный маньяк Кемпер из сериала Дэвида Финчера «Охотник за разумом»

Чертов толстяк, на первый взгляд мягкотелый любитель пончиков, большущий, как скала, Эд Кемпер пугает настолько, что невольно хочется отодвинуться от экрана подальше, чтобы его руги ненароком не достали до горла. Вежливый убийца на цепи, выплеснувший ненависть к матери, кажется, так невозможно опасным, что только и задаешься вопросом, как такие люди могут рождаться на Земле

Героиня Николь Кидман терпела побои ради детей. Фото: кадр из фильма

Героиня Николь Кидман терпела побои ради детей.Фото: кадр из фильма

5 Жестокий муж из "Большой маленькой лжи"

Герой Александра Скарсгарда из сериала "Большая маленькая ложь" - лощеный франт, хороший отец, сексуальный молодой человек, успешный на работе Перри Райт, мужа Селесты, которую он регулярно поколачивает, раскрылся в последней серии настолько, что привел многих в оцепенение.

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