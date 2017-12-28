12-летняя участница «Давай поженимся!» требует прекратить унижение детей на ТВ

СЕГОДНЯ 10:42 2017-12-28T10:49:38+03:00

После выхода телешоу в эфир в сети тут же появились негативные комментарии о Насте и её поведении на передаче. Фото: Первый канал

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В середине октября в эфире Первого канала был показан выпуск «Давай поженимся!», где участвовал нейрохирург Антон и его 12-летняя дочка Настя.

- Папе не хватает жены, девушки, которая бы поддерживала его, - объяснила цель визита в шоу Настя.

Почти сразу что-то пошло не по сценарию. Сначала Настя отказалась назвать Тамаре Глоба день и дату своего рождения, сказав, что считает это разглашением персональных данных. Потом она рассказывала о своих вглядах и увлечениях — в школе они обсуждают вопросы религии, международной политики и феминизма — но ведущие разговор не поддержали. В конце концов, Лариса Гузеева заметила: «У вас дочка совсем не искренняя!». «Почему вы так думаете?» - уточнила Настя. «Я не думаю, я это вижу, деточка. У тебя все наиграно», - сказала ведущая. В конце концов, Гузеева вынесла свой вердикт по поводу девочки: «Страшнее свекрови в десять раз».

Папа девочки, нейрохирург Антон, искавший на передаче свою вторую половинку.Фото: Первый канал

После выхода программы в сети тут же появились негативные комментарии о Насте: «Невоспитанный, наглый ребенок. Лезет не в свое дело», «Я бы зажала безмозглую и высокомерную башку этой соплячки между ног и отходила бы ее ремнем!! Девчонка просто Гадина!!! Родители вырастили такое циничное, наглое, самодовольное чудовище!»

Насте пришлось обратиться к руководству программы «Давай поженимся!». Она записала ролик, но его удалили из сети. Тогда девочка через Твиттер обратилась к депутатам.

- Я прошу депутатов Госдумы сделать запрос руководству Первого канала и изучить полную запись на предмет унижений и травмирования меня, как ребенка, ведущими программы «Давай поженимся!». Я считаю недопустимым приглашать детей на главный государственный канал телевидения России, чтобы на всю страны истекающие ненавистью ведущие унижали детскую психику. Есть такой термин «кибербуллинг» или интернет-травля — это намеренное оскорбление, унижение и травля в интернете. Кибербуллинг, как и любая травля, опасен для психологического здоровья подростков и взрослых людей.

Также девочка просит поменять ведущих в шоу.

Реакция Ларисы Гузеевой и руководства шоу пока не известна.