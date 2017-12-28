2017-12-28T12:40:35+03:00
Происшествия

Адвокат о задержании стрелка с фабрики "Меньшевик": Он ничего не планировал, это был эмоциональный срыв

Илья Аверьянов скрывался на складах типография «Правда» [видео]
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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Полицейское оцепление у комплекса зданий фабрики "Меньшевик".Полицейское оцепление у комплекса зданий фабрики "Меньшевик".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ранним утром четверга, 28 декабря, примерно в 4:30 утра был задержан генеральный директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов. Накануне он устроил стрельбу на территории своей фабрики, застрелил насмерть одного из охранников и скрылся в неизвестном направлении.

Обнаружить мужчину удалось далеко от места совершения преступления – на складах типография «Правда». Скорее всего, отследить Аверьянова получилось по биллингу мобильного телефона. Каким образом он покинул территорию фабрики «Меньшевик», пока выясняется. Но наверняка ему это не доставило труда, так как территория ему хорошо знакома.

Бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов.

Бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов.

- Как мне сообщил инсайдер из МВД, при задержании Аверьянов сопротивление не оказывал, – рассказал «КП» адвокат Тимур Батиралиев. - Было произведено несколько выстрелов сотрудниками полиции, но в воздух. Сам Илья не ранен. Экспертом ещё предстоит выяснить, в каком эмоциональном состоянии он находился в момент совершения преступления. Скорее всего, это была не запланированная акция, а эмоциональный срыв. Известно, что фабрика находилась на грани банкротства, но ни о каком рейдерском захвати речи идти не может – у оппонентов Аверьянова на руках было решение судов и другие документы о принятии обеспечительных мер для покрытия многочисленных долгов. Все его обвинения в адрес некой осетинской мафии, которой в принципе в природе не существует, в адрес сотрудников прокуратуры и других должностных лиц – голословны. В своих бедах Илье нужно было винить себя - как неграмотного и некомпетентного управленца.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Юрий Титов подтвердил "Комсомолке":

- Аверьянов сопротивление не оказывал. В настоящий момент он передан сотрудникам следственного комитета.

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Утром 27 декабря на кондитерской фабрике "Меньшевик" на улице Иловайской (находится она на юго-востоке столицы) собрались судебные приставы, сотрудники ЧОПа, и представители двух противных сторон: уже бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов и бизнесмены, претендующие на фабрику. Вопрос сейчас решается в суде, первое заседание назначено на 18 января. А приставы приехали описать имущество, чтобы бывший собственник не смог продать его (подробности)

Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.

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