2017-12-28T14:35:50+03:00
Звезды

Елочке Галкина холодно зимой, а Шнуров с Гагариной взяли их домой

"Комсомолка" посмотрела, как звезды нарядили зеленых красавиц на Новый год
Елена ЛАПТЕВА
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Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри у новогодней ёлки.Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри у новогодней ёлки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В этом году, как говорится, кто успел, тот и нарядил. Курантики тикают, а времени, чтобы украсить елку у востребованных артистов катастрофически нет: на чужих елках выступают, а свои стоят не наряженные. Но те, кто по-настоящему ждет Деда Мороза, все же нашли силы, чтобы их дома и квартиры были готовы к празднику.

Татьяна Навка

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Какое счастье наряжать ёлку с детьми. Как в детстве. Почему так рано? Потому что, боюсь, больше времени не будет. Придется ждать 8 января !!! #peskofamily #новыйгод
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Фигуристка знает - если хочешь сделать хорошо, сделай заранее. Поэтому свою елочку Татьяна Навка украсила еще 25-го ноября, призвав на помощь 3-летнюю дочку Наденьку. «Какое счастье наряжать елку с детьми. Как в детстве. Почему так рано? Потому что, боюсь, больше времени не будет. Придется ждать 8 января», - объяснила Татьяна. И была совершенно права - с ее ледовым шоу «Руслан и Людмила» времени на создание новогоднего уюта в собственном доме практически нет. Но получилось очень нарядно, кстати, в отличие от многих наши артистов супруга пресс-секретаря президента Росиии Дмитрия Пескова украсила деревце самостоятельно, без помощи дизайнеров.

Полина Гагарина

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Одним словом Ёлки, ну или прямо под ёлкой... я уже могу и стоя, главное ПОСПАТЬ #декабрь #ёлки #полинагагарина #livefocus #живойфокус #январьблизко
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gagara1987gagara1987
Хочу на дачу , там нас ждёт наш гриль , коты и наша красавица ёлочка !
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«Дал Бог мандаринку, даст и оливьинку», - подумала Полина Гагарина и легла под деревце в ожидании праздника. Что тут скажешь - певица является настоящей чемпионкой по съемкам для Голубых огоньков. Поэтому свою еловую красавицу она доверила рукам профессиональных дизайнеров. Певица призналась, что ее маленькой дочке очень понравилось новогоднее убранство дома: «Миюша вообще не хотела от елки отходить, как завороженная на нее смотрела и что- то ей говорила».

Анна Нетребко

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Снегурочку вызывали? anyone called Snowmaden?
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У оперной певицы Анны Нетребко есть определенный ритуал: каждый год она в компании своей семьи и друзей не ходит в баню, но наряжает живую елку. Сначала присматривает ее на базаре в Вене вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Потом выбирает украшения для дома. Нетребко самолично упаковывает презенты в подарочную упаковку, чтобы сделать приятное близким. А потом все наряжаются и начинают вечеринку.

Глюкоза

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Как вам? Каждый раз, наряжая ёлку, думаю: почему именно это дерево символ нового года? вы знаете? Спасибо, @elkibiz, за праздничное настроение и запах ёлки в доме) теперь чувствую, что начинается время волшебства!!! Большое спасибо за помощь в украшении нашей ёлочки декораторам из @decortut.
44521 отметок «Нравится»341 комментариевInstagram
chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Наряжаю всё, что встречается мне на пути!! Кто ещё не в праздничном настроении? #муфтик
42463 отметок «Нравится»326 комментариевInstagram

«Каждый раз, наряжая елку, думаю: почему именно это дерево символ Нового года, вы знаете?» - спрашивает у своих подписчиков в Инстаграме Наталья. Мы-то знаем. Но как будет ходить ее песик по кличке Муфтик в светящейся гирлянд, пока не можем понять. «Наряжаю все, что встречается мне на пути! Кто еще не в праздничном настроении?» - спрашивает Глюкоза, украшая елку и оборачивая своего песика Муфтика в праздничные гирлянды. Ждем фото мужа, солидного бизнесмена Александра Чистякова с красной звездой на макушке и дождике, выглядывавшем из тысячедолларового пиджака.

Мария Кожевникова

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Я тут похожа на врага Чебурашки Гены Встречайте старуха Шапокляк!
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Актриса то ли пожаловалась, то ли похвасталась:«Я тут похожа на врага Чебурашки Гены! Встречайте старуха Шапокляк!». И правда - ридикюльчик присутствует, собака под мышкой - тоже. Только выражение лица уж больно благостное - не похожее на злобную старушенцию. Но мы бы обратили более пристальное внимание не на саму Машу, а на то, что красуется на макушке елки вместо красной звезды. Похоже то ли на щупальца инопланетянина, то ли на гигантскую актинию.

Анастасия Волочкова

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А вы нарядили елку? #анастасияволочкова
8858 отметок «Нравится»285 комментариевInstagram

Балерина любит масштаб. Поэтому не удивительно, что ее дом украсила четырехметровая красавица. Эх, повезло Анастасии с потолком - для обычной российской квартиры дерево пришлось бы пилить пополам. Настя сначала показала елку, красующуюся на почетном месте. Но не наряжала. Мы уж было подумали, что виной тому финансовые затруднения, про которые балерина говорила в минувшем году. Но потом раз - и засияли на елочке золотые и огненно-красные шары, загорелись гирлянды.

Максим Галкин и Алла Пугачева

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Всем передаём музыкальный привет! Вместо утренней гимнастики у меня сегодня спозаранку была аэробика с детьми. Очень даже бодрит. Рекомендую! #бодроеутро #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #дети
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maxgalkinrumaxgalkinru
Праздник к нам приходит! Снеговики в представлении наших детей. Лиза объяснила, что снеговик слева работает в ГИБДД и остановил на дороге чудище (снеговик справа). #детихозяйственные #всёвработу #ужасынашегогородка #современноеискусство #гарригалкин #елизаветагалкина
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В этом году у звездной четы Аллы Пугачевой и максима Галкина аж две елки - одна на улице, у замка, в компании двух снеговичков. И одна - внутри. Елка у звездной четы и их близнецов Гари и Лизы звездная - большая, богато украшенная. А вот снеговики необычные. «Снеговики в представлении наших детей. Лиза объяснила, что снеговик слева работает в ГИБДД и остановил на дороге чудище - снеговика справа», - объяснил Максим Галкин композицию.

Сергей Шнуров

А что, Шнур не человек, что ли? У него тоже есть елочка. Свечки, шишечки, золотые шары - все как у людей. Видимо, эта красота сподвигла Сергея записать две новогодние песенки с нецензурной лексикой, как водится. Одна - о том, как неоправданно дорого стоит брендовая одежда. А вторая - рецепт, чем заняться в 2018-м году, чтобы сберечь психическое здоровье. Так сказать, создал новогоднее настроение.

Сергей Шнуров под ёлочкой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей Шнуров под ёлочкой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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