2017-12-28T15:07:40+03:00
Звезды

Стас Михайлов собрал аншлаг в Кремлевском дворце

Зрители ушли с концерта артиста с подарками [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Комментарии: comments9
Стас Михайлов на концерте в Кремле.Стас Михайлов на концерте в Кремле.Фото: Мария РЕМИЗОВА
Изменить размер текста:

«Народный корпоратив» Стас Михайлов проводит перед Новым годом уже не первый раз. Два последних года шоу было показано в «Олимпийском». А в этом году артист решил сделать более камерный концерт в Кремлевском дворце. Поклонники не подвели певца, зал был забит до отказа.

Михайлов представил новую программу с 3D-эффектами и модной графикой, сделанную совместно с режиссером Алексеем Голубевым (он известен своими работами с Биланом, Бузовой, Орбакайте — Ред.). Стас показал фанатам и новые песни — философский дуэт с певцом Александром Коганом «Дай нам, Бог», лирическую песню «Метель» и другие.

Новые песни, как и старые, проверенные временем хиты, зрителям понравились. Всегда чопорный Кремль, в котором обычно гости сидят, как памятники, не вставая с кресел, ожил, дамы пустились в пляс. И даже мужчины не удержались, сорвали с себя галстуки, пританцовывая в такт «Все для тебя», «Там» и другим хитам Стаса Михайлова.

В партере собрались звездные гости: певица Катя Лель с сестрой, дизайнер Эмма Салимова, модельер Наталья Якимчик, дизайнер Игорь Гуляев, певица Инна Маликова с сыном (она вместе с «Новыми Самоцветами» исполнила со Стасом одну песню), Зара, Таисия Повалий, Александр Маршал и многие другие. В зале певца поддерживали родители и красавица-жена Инна с дочками Марией и Иванной.

После шоу каждый зритель получил в подарок огромный пакет с чаем и сладостями. Как объяснил Стас, в этом и заключается идея «Народного корпоратива». Мол, его задача — создать праздник, подарить поклонникам не только новые песни, но и новогодние подарки.

Стас Михайлов собрал аншлаг в Кремлевском дворце.В этом году артист решил сделать более камерный концерт. Поклонники не подвели певца, зал был забит до отказа.Мария РЕМИЗОВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Мария РЕМИЗОВА

 
Читайте также
Новости 24
США готовы обсуждать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
МЧС предупреждает москвичей о тумане и гололеде
Боевики вывели из строя ТЭЦ в сирийской провинции Хама
В Сиэтле пикап выехал на тротуар и врезался в здание
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка
Суд Турции арестовал организатора выставки, на которой убили Андрея Карлова
США не считают размещение своих комплексов ПРО в Японии нарушением ДРСМД
Клинцевич: Атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» невозможна без участия США
У полицейского участка на юге Турции прогремел мощный взрыв
В Госдуме ответили на слова Порошенко о готовности приобретать российский газ только по низкой цене
Президент Италии распустил обе палаты парламента
Российские биатлонисты выиграли "Рождественскую гонку" в Германии
Похороны Владимира Шаинского: Прах композитора захоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Пресненский суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшевик» на два месяца
СМИ: Семь египетских военнослужащих были убиты боевиками на севере Синая
АФК «Система» перевела «Башнефти» первый транш в рамках мирового соглашения
Пойманы с поличным: Трамп разочарован тем, что Китай допускает поставки нефти в КНДР
МИД РФ: Слова Эрдогана, назвавшего Асада террористом, не имеют под собой оснований
Бывшую страницу Рамзана Кадырова в Facebook оккупировал сервис по поиску авиабилетов
СМИ: Специалисты восстановили связь с ангольским спутником, запущенным с Байконура
Устроивший стрельбу бывший директор фабрики «Меньшивик» доставлен в суд