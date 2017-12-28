Стас Михайлов собрал аншлаг в Кремлевском дворце

28 Дек. 14:00 2017-12-28T15:07:40+03:00

Изменить размер текста: A A

«Народный корпоратив» Стас Михайлов проводит перед Новым годом уже не первый раз. Два последних года шоу было показано в «Олимпийском». А в этом году артист решил сделать более камерный концерт в Кремлевском дворце. Поклонники не подвели певца, зал был забит до отказа.

Михайлов представил новую программу с 3D-эффектами и модной графикой, сделанную совместно с режиссером Алексеем Голубевым (он известен своими работами с Биланом, Бузовой, Орбакайте — Ред.). Стас показал фанатам и новые песни — философский дуэт с певцом Александром Коганом «Дай нам, Бог», лирическую песню «Метель» и другие.

Новые песни, как и старые, проверенные временем хиты, зрителям понравились. Всегда чопорный Кремль, в котором обычно гости сидят, как памятники, не вставая с кресел, ожил, дамы пустились в пляс. И даже мужчины не удержались, сорвали с себя галстуки, пританцовывая в такт «Все для тебя», «Там» и другим хитам Стаса Михайлова.

В партере собрались звездные гости: певица Катя Лель с сестрой, дизайнер Эмма Салимова, модельер Наталья Якимчик, дизайнер Игорь Гуляев, певица Инна Маликова с сыном (она вместе с «Новыми Самоцветами» исполнила со Стасом одну песню), Зара, Таисия Повалий, Александр Маршал и многие другие. В зале певца поддерживали родители и красавица-жена Инна с дочками Марией и Иванной.

После шоу каждый зритель получил в подарок огромный пакет с чаем и сладостями. Как объяснил Стас, в этом и заключается идея «Народного корпоратива». Мол, его задача — создать праздник, подарить поклонникам не только новые песни, но и новогодние подарки.