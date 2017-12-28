2017-й год в России признали рекордно теплым

28 Дек. 15:04 2017-12-28T21:49:41+03:00

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- Нынешний год по температуре будет рекордным, можно об этом смело говорить, - объявил в четверг, 28 декабря, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптики подсчитали среднюю температуру по стране за 11 месяцев, с января по ноябрь, - и она самая высокая за всю историю метеонаблюдений! А ведутся они в России сто с лишним лет, в Москве почти 140 лет. Декабрь в расчеты пока не вошел, но он разве что добавит жару в статистику: в большинстве регионов страны последний месяц года теплее климатической нормы, а в средней полосе и вовсе аномально оттепельный и бесснежный.

До этого рекорд по теплу был за 2016-м годом. То, что год за годом перекрываются температурные максимумы, подтверждает: глобальное потепление наступает, как бы в нем ни сомневались одни и как бы с ним ни боролись другие.

Метеорологи считали среднюю температуру по всей стране - а она у нас огромная, погоду на Черном море не сравнишь с Чукоткой. Но и в каждом отдельном регионе есть свои рекорды. Главные положительные аномалии наблюдались в 2017 году в Арктике - там средняя температура на 3 - 4 градуса выше, чем обычно. В Сибири и на севере Дальнего Востока средняя температура с января по март зашкалила за климатические нормы на 2 градуса. На европейской части страны погода в уходящем году тоже теплее нормы, хоть и "всего" на 1 градус.