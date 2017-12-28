2017-12-28T15:57:11+03:00
Экономика

Фонд «Росконгресс» направит более 2 млн. рублей на благотворительность

Гранты будут вручены специалистам в пяти направлениях
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Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных и выставочных мероприятий.Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных и выставочных мероприятий.
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В год своего десятилетнего юбилея оператор крупнейших конгерссно-выставочных мероприятий Фонд «Росконгресс» направит средства в пользу благотворительной акции: специалистам в пяти направлениях будут вручены гранты на общую сумму 2,5 млн рублей. Будут оцениваться предложения и достижения экспертов в следующих направлениях: экология, социальная сфера, культура, медицина и молодежные инициативы и предпринимательство. Решение о предоставлении гранта в размере до 500 тыс. рублей примет экспертное жюри, профессионалы этих отраслей.

В России активно развивается добровольческое движение и волонтерство. Особую роль играет поддержка благотворительной деятельности, оказываемая бизнесом и государством. «Росконгресс» всегда поддерживал работу по продвижению социально значимых и благотворительных инициатив. С развитием нового направления деятельности в Фонде создана дирекция по взаимодействию с благотворительными и общественными организациями.

«Наша цель - системная поддержка и продвижение социальных, культурно-просветительских и экологических проектов, разрабатываемых и реализуемых в рамках российских и международных форумов и мероприятий, направленных на поддержку социально значимых для государства областей, а также позитивно влияющих на имидж России на международном уровне», - сообщил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. – «Мы готовы инвестировать свои ограниченные ресурсы в создание беспрецедентных возможностей для успешных социальных инициатив. Это помогает преодолевать барьеры и создает для перспективных идей режим наибольшего благоприятствования. В наших планах - дальнейшая помощь социальным, культурно-просветительским и экологическим проектам».

Критерии отбора финалистов и механика проведения конкурса будут объявлены в рамках работы Лаборатории некоммерческих организаций (НКО) на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 14-16 февраля. Лаборатория НКО - это площадка, которую «Росконгресс» предоставит благотворительным фондам и некоммерческим организациям для презентации своих программ, а также для проведения общих мероприятий и лекций, направленных на развитие сектора социальных проектов в целом.

«В нашей стране наблюдается всестороннее стремительное развитие различных благотворительных направлений. «Росконгресс» является хорошим примером интеграции добровольных начал в крупнейшие деловые мероприятия в мире. Уверен, участие экспертов своего дела в работе форумов, организуемых Фондом, дадут дополнительный импульс и привлекут внимание к поддержке благотворительности представителями деловых кругов», - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

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