Геннадий Онищенко: Товарищи! Не предавайтесь Бахусу! Не закусывайте жирным! Больше двигайтесь на трезвую голову!

СЕГОДНЯ 01:11 2017-12-28T21:49:41+03:00

С такими предновогодними призывами экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы обратился к россиянам в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]

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- Геннадий Григорьевич, год наступает не простой, наверное, многое зависит от старта... Как лучше встретить 2018-й? Кроме всего прочего – как нам не переесть, не перепить, не переотдыхать? Короче, что нужно, чтобы и после новогодних и рождественских каникул остаться в прежней - хорошей форме?

- Давайте начнем с того, что 2018-й будет годом великих свершений, когда мы с вами должны определить, по меньшей мере, на следующие 5-6 лет, как будет развиваться страна.

- Ну, это политика... А что касается здоровья?

- Как вы уже все поняли, я пока - о выборах президента.

Геннадий Онищенко: с наступающим Новым безалкогольным Годом! 00:00 00:00

Ну, а теперь - второе. Не сбылась моя мечта, дисциплинирующая весь российский народ, чтобы мы уже 2 января приступили к реализации этих великих планов, которые мы сами себе определили.

- То есть, как - сразу на работу?

- К сожалению, мы будем отдыхать до 9-го числа.

- Ну отлично же!

- Конечно же, это накладывает на нас большую ответственность перед самими собой, перед своими близкими и так далее.

Потому что генетически заложенная в нас леность и желание предаться богу Бахусу, заедая это все жирной, нездоровой пищей, является той пагубой, которая много забирает у нас здоровья. Поэтому о чем бы я попросил сограждан?

- Да! Деваться-то теперь некуда... Придется и праздновать, и отдыхать все каникулы!

- Первое - постарайтесь встретить Новый год в кругу близких – в семье, с детьми, с родственниками, с друзьями. Это первое и обязательное требование.

Второе. Прежде чем садиться за стол, все-таки попробуйте сформировать праздничное меню из естественной, здоровой пищи, то есть не жирной, не сладкой, не соленой. Для сограждан, которые исповедуют православие, все понятно. Есть Рождественский пост, который будет оберегать нас от избыточности питания. Сейчас у нас имеются и свежие овощи, и зелень, которые можно использовать.

Те, кто хранит традиции, готовят почти сакральные салат «Оливье» и селедку под шубой, - измените рецепт в сторону того, чтобы там не было жирного майонеза, делайте его (то есть, рецепт. - А. Г.) более легким, более естественным.

Накануне 31-го числа соблюдайте режим питания – позавтракайте, пообедайте, а не терпите до праздничного стола, чтобы потом наесться власть.

- Ну, вот. Придется менять привычки?

- Да! Если вы сядете за стол не голодными, вы меньше съедите этой пищи, которая будет на столе. И еще - двигаться надо!

И самое главное, от чего я бы просил вас избавиться, - это от алкоголя. Поверьте мне, что лучше всего люди ощущают праздник только тогда, когда - трезвая беседа за столом в кругу близких, в кругу своих детей и внуков, а не демонстрация потребления алкогольных напитков, когда дети будут это видеть и наблюдать.... Что бы вы им ни говорили, вы для них авторитет, и если вы этим занимаетесь, значит, они будут считать, что это вполне допустимо и является поведенческой нормой россиянина.

- Постойте-ка... Ну, как же можно двигаться без алкоголя, Геннадий Григорьевич?

- Господин Гамов, вы в каком возрасте начали употреблять алкогольные напитки?

- Примерно в 14 лет.

- А до 14 лет вы как двигались?

- По-разному...

- Вернитесь в тот светлый промежуток вашей жизни, когда вы не употребляли алкоголь.

- Да я и сейчас уже не употребляю совсем.

- Вы радовались жизни! И - продолжайте!

- Но, сейчас - не очень как-то радостно вот мне.

- Вы танцевали, бегали на танцы, ухаживали за молодыми девушками.

- Я и сейчас ухаживаю.

- Вот и ухаживайте, только без алкоголя.

- Это невозможно.

- Можно и нужно! Поверьте мне.

- Хорошо, я попробую. Танцевать и ухаживать, но - на трезвую голову!?

- За тысячелетнюю историю православия Россия начала пить лишь каких-то 300 лет назад. И приучил ее к этому Петр I. До этого мы же жили. Поэтому, товарищ Гамов, поразмыслите, у вас еще есть время до 31-го числа.

- Хорошо, я попробую. Поразмыслить...

- Проведите собственный эксперимент – безалкогольный, но - веселый Новый год. Я провозглашаю этот праздник - через вас, через Радио «Комсомольская правда» - без употребления спиртных напитков.

- Я всем передам. С наступающим вас.

- Пожалуйста, не искажайте только, как это вы иногда делаете, мои слова. Ладно?

- Хорошо, я попробую.

- С Новым 2018-м трезвым годом, дорогие россияне!