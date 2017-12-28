2017-12-28T21:49:41+03:00
Общество

"Хочу делать добро": как получить грант 300 тысяч рублей на волонтерский проект

До 10 января продолжается прием заявок на конкурс для добровольцев со всей страны
Ольга БОРСКАЯ
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Более ста миллионов человек участвуют сегодня в волонтерском движении по всему мируБолее ста миллионов человек участвуют сегодня в волонтерском движении по всему мируФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Поддержать тех, кто готов тратить свободное время и силы, заботу и любовь, на бескорыстную помощь другим людям, решили организаторы конкурса «Хочу делать добро». Его победители смогут получить грант 300 тысяч рублей на любой добровольческий, волонтерский проект. Ограничений – никаких: это может быть акция, которая поможет в отдельному приюту, или идея, способная улучшить жизнь всей страны.

Организаторы конкурса: Росмолодежь, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Высшая школа экономики, Агентство стратегических инициатив и Российское движение школьников.

Подать заявку может любой желающий – они принимаются в трех возрастных категориях: дети (9-13 лет), подростки (14-17), молодежь (18-30). По итогам голосования пользователей на сайте конкурса экспертным жюри будут выбраны 100 лучших проектов, их авторы и получат гранты.

- Это конкурс и для тех, у кого уже есть свой действующий проект, и для тех, кто только хочет начать свой путь в качестве добровольца. Что нужно сделать? Написать проект, собрать команду и отправить его нам, - рассказала директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Алиса Крюкова.

Победителей будут выбирать по шести направлениям:

- Забота и внимание – для тех, кто занимается помощью инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям, больным. А также для волонтеров, помогающих животным.

- Культура и искусство – инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, а также популяризации и сохранения истории.

- Просвещение – для тех, кто занимается популяризацией науки, здорового образа жизни.

- Город — проекты, направленные на организацию комфортной городской среды, сохранение экологии, помощь в благоустройстве.

- Новые медиа - создание новых журналистских и просветительских медиа, либо новых проектов внутри действующих СМИ.

- Гражданское участие — инициативы в области местного самоуправления, взаимодействия с органами власти, решения вопросов ЖКХ

Одна из особенностей конкурса – интерактивная карта, с помощью которых можно собрать команду единомышленников в своем регионе.

Кстати, автор может подать на конкурс несколько проектов, но грант из них получит только один.

Ну как, решились? Тогда – вперед: прием заявок завершается сразу после новогодних каникул, 10 января. Интернет голосование за лучшие проекты уже началось: основываясь на его итогах, в январе-феврале экспертное жюри выберет победителей.

ВАЖНО

Подать заявку, проголосовать можно на сайте конкурса. А задать интересующие вопросы - в группе ВКонтакте

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