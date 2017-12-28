2017-12-28T16:47:33+03:00
Спорт

Путин согласился сделать авиабилеты для болельщиков мундиаля по пять рублей

Фанаты сборной России смогут летать на матчи почти даром
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президент красивую идею поддержал. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент красивую идею поддержал. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Пришедший к президенту доложить о работе компании глава "Аэрофлота" Виталий Савельев предложил неожиданную идею - во время предстоящего чемпионата мира по футболу помочь российским фанатам с транспортом.

- Болельщиков бесплатно перевезёте? - поинтересовался Путин. - Знаю, это хорошая идея – за рубль.

- Не бесплатно, Владимир Владимирович, – за пять рублей, - уточнил Савельев. - Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на «пятёрку». Перевезём всех российских болельщиков в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей в одну сторону, включая таксы, сборы.

Продавать билеты по пять рублей, чтобы не было ажиотажа, предполагается на рейсы, вылетающие за три дня до матча и через три дня после него.

- Речь идёт об играх российской сборной? - спросил президент.

- Только российской сборной, - подтвердил Савельев. - Это для нас примерно 70 тысяч кресел. Если наша команда пройдёт до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел. Считаем, что команда должна выступить на «пятёрку», и болельщики должны получить удовлетворение. Если вы поддержите, мы с 1 января начнём билеты продавать нашим болельщикам.

Президент красивую идею поддержал.

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