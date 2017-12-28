Новый сорт пива разработают с помощью искусственного интеллекта

28 Дек. 16:41 2017-12-28T17:02:32+03:00

Новый проект может сократить до 30 процентов времени разработки нового пива, которое, по его оценкам, в настоящее время составляет от восьми до 24 месяцев Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Датская пивоваренная компания Carlsberg объединилась с Microsoft и двумя университетами для проекта “Пивной отпечаток пальцев”. Его целью является использование датчиков и искусственного интеллекта для разработки новых сортов напитка и улучшения контроля качества.

“Это будет очень полезно для нас. Речь идет о сокращении времени и затрат на разработку нового пива, особенно для инновационных сортов и новых вкусов”, - заявил Йохен Форстер, директор исследовательской лаборатории Carlsberg.

Форстер рассказал, что разработки в области искусственного интеллекта помогут дать быстрые ответы о наличии загрязняющих веществ в почве, воздухе или воде. “Если технология будет работать в напитках, она всегда сможет работать на продуктах питания, окружающей среде и фармацевтике”.

Проект начался в 2016 году после того, как Форстер расстроился из-за отсутствия мгновенного теста, способного определить разные вкусы или ароматы. После этого компания объединилась с Орхусским университетом и вскоре разработала датчики, которые смогли обнаружить разницу между четырьмя видами: Carlsberg, Tuborg и Wiibroe, а также скандинавским безалкогольным напитком.

По словам Форстера, новый проект может сократить до 30 процентов времени разработки нового пива, которое, по его оценкам, в настоящее время составляет от восьми до 24 месяцев. Время разработки можно значительно сократить, поскольку пивовары сначала проверяют, способны ли новые штаммы дрожжей расти и производить алкоголь, прежде чем, наконец, определить, имеют ли они правильный аромат и вкус. Датчики позволят исследователям ускорить этот процесс.

Microsoft была привлечена, чтобы помочь интерпретировать данные и предоставить простой в использовании интерфейс для просмотра результатов. Carlsberg инвестирует в проект около 4 миллионов долларов.