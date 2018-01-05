2018-01-05T01:09:50+03:00
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Рождество - тайны, легенды, традиции

Авторы нового документального проекта предлагают увлекательное исследование одного из главных церковных праздников
Глеб ГУБАРЕВ
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В отличие от привычки украшать елку, традиция смотреть рождественскую службу сравнительно молода, ибо появилась она лишь в 1991 году.В отличие от привычки украшать елку, традиция смотреть рождественскую службу сравнительно молода, ибо появилась она лишь в 1991 году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Телетрансляция рождественской службы из Храма Христа Спасителя, красивая елка, богатый стол, звон бокалов... Мы привыкли отмечать Рождество по определенному сценарию, не задумываясь о том, откуда пришла к нам та или иная рождественская традиция. Новый документальный проект «Рождество в России. Традиции праздника» откроет немало секретов, с этими традициями связанных. Например, как случилось так, что символом праздника стала елка? Оказывается, в далеком 1817 году этот обычай привезла в Россию великая княгиня Александра Фёдоровна, будущая жена Николая І, урожденная немка. Первые ёлочные базары тоже появились уже в 19-м веке. Жители Петербурга покупали елки у соседей-финнов, торговавших у Гостиного двора, а в Москве самый большой базар был на Театральной площади.

В отличие от привычки украшать елку, традиция смотреть рождественскую службу сравнительно молода, ибо появилась она лишь в 1991 году, когда службу в прямом эфире впервые показало центральное телевидение. Но даже об этом, возможно, знают не все, и уж тем более не каждому зрителю известно, как правильно сервировать Рождественский стол, какие блюда должны быть обязательными и для чего, к примеру, надо класть солому под скатерть. Об этом и многом другом расскажут авторы фильма.

Другая рождественская премьера - фильм, посвященный одному из самых почитаемых святых, Николаю Чудотворцу. По народным поверьям он помогает путникам и защищает обездоленных, приносит подарки на Рождество. Создатели картины, дабы понять значение Николая для верующих всего мира, совершили путешествие по нескольким странам - в их числе США, Канада, Италия и, конечно, Россия.

Первый, «Рождество в России. Традиции праздника», 6 января, 10.55

«Николай Чудотворец», 7 января, 16.55

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