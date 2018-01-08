2018-01-07T21:44:50+03:00
Телевизор

Весь мир идет на меня иной

В сериале «Света с того света» Мария Машкова перевоплотилась в лжегадалку на инвалидном кресле
Егор АРЕФЬЕВ
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Вот так вот Света (Мария Машкова, слева) принимает клиентов. Под псевдонимом Светозара, в лампочках и по скайпу.Вот так вот Света (Мария Машкова, слева) принимает клиентов. Под псевдонимом Светозара, в лампочках и по скайпу.
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«Помогите, люди добрые, ножки совсем не ходят. Кто чем может!» - героиня комедийного сериала «Света с того света», сидя в инвалидной коляске, могла бы пойти (пардон за каламбур) таким путем. Но поступила иначе. Света (Мария Машкова) решила заработать на на лечение обездвиженных ног гаданием. Не по кофейной гуще, нет! Речь о виртуальном гадании и снятии порчи...через скайп. Для этого девушка притворилась экстрасенсом на дому, решающим проблемы как будто с того света. Платишь деньгу, запускаешь сеанс связи и - вуаля! — маг и биоэнерготерапевт Светозара из мира иного делает все за тебя. Венец безбрачия, лишний вес, измены мужа, дистанционный выход в астрал — нет того, что Светозаре не по силам. Конечно, все это заканчивается комическими ситуациями, в которые вплетаются и другие герои: Амбал, Дылда, Очкарик, китайский турист, турок и многие другие.

Стоит отметить, что сериал практически полностью снят как видеочат, то есть зрители, как правило, видят главную героиню в окошке монитора — одну или вместе с собеседником.

«Света с того света», ТНТ, с 9 января по будням, 20.00

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